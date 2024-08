Nota stampa: Strada XXII Luglio, modifiche alla viabilità

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————–ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-1072 DEL 22/08/2024

OGGETTO: STRADA XXII LUGLIO CIV. 27 – PIATTAFORMA AEREA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

specie l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla

circolazione dei veicoli nei centri abitati;

 Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del

 Preso atto della richiesta e documentazione, pervenute tramite Settore Attività

Produttive e Edilizia S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali a nome

P.S.A. Costruzioni Srl e delle comunicazioni intercorse con il titolare della ditta,

relative alla istituzione del divieto di transito i giorni 27-30 agosto e 03-04 settembre

2024 e destituzione stalli di sosta nel periodo dal 27 agosto al 13 settembre 2024, in

Strada XXII Luglio presso il civ.27, al fine di eseguire intervento di manutenzione e

ristrutturazione tetto con piattaforma aerea;

 Considerato che, sarà cura dell’impresa esecutrice, informare i residenti/utenti circa

le prescrizioni della presente ordinanza, almeno nelle 48 ore antecedenti l’inizio delle

operazioni.

 Tenuto conto dell’istruttoria condotta dalla S.O. Mobilità Sostenibile;

 Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto.

ORDINA

Dal giorno 27/08/2024 al giorno 13/09/2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Strada XXII Luglio civv.27-27/B

• Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con

rimozione forzata.

copia informatica per consultazione

I giorni 27-30 agosto e 03-04 settembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Strada XXII Luglio

• Istituzione del divieto di transito, eccetto il veicolo utilizzato per le operazioni e

i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di pronto intervento,

per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, in corrispondenza del civ.27.

• Istituzione del senso unico alternato, regolato conformemente alle disposizioni

contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione ed

attuazione, nel tratto dal luogo di occupazione presso il civ.27 a Borgo Riccio, nel

tratto dal luogo di occupazione presso il civ. 27 a Borgo Scacchini e nel tratto da

Borgo Scacchini e Borgo del Canale.

• Istituzione del divieto di transito pedonale lungo il tratto di marciapiede

adiacente il civ. 27; i pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in

sicurezza.

Destituzione ZTL (zona a traffico limitato) disposta con orario ordinario 07:3019:30 ed istituzione ZTL con orario temporaneo 7:30-11:30 e 16:00 19:00 in Borgo

Riccio Da Parma, Borgo San Silvestro, Borgo Del Canale, Borgo Scacchini, Borgo

Collegio Maria Luigia, Borgo Della Posta.

Saranno sempre mantenuti liberi gli accessi dei passi carrabili esistenti nel tratto

di Strada XXII Luglio interessato.

Almeno nelle 48 ore antecedenti l’inizio delle operazioni, pena la decadenza della

presente ordinanza, in Strada XXII Luglio e nelle strade afferenti, sarà cura

dell’impresa esecutrice posizionare idonei segnali di avviso per gli utenti/residenti

circa le prescrizioni e modifiche alla viabilità disposte nella presente ordinanza.

La chiusura del tratto di marciapiede interessato, dovrà essere idoneamente

presegnalata ambo i sensi di percorrenza lungo il marciapiede stesso.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del

controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

CONDIZIONI

La ditta La ditta P.S.A. Costruzionie Srl, con sede in Parma Strada Casa Bianca civ.3, referente di cantiere

Cell.336/425024, dovrà provvedere alla posa di tutta la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale sulla

viabilità principale e secondaria, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Settore Mobilità e Trasporti del

Comune di Parma e della Polizia Locale.

Dovrà inoltre provvedere al posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 48 ore prima,

utilizzando proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’installazione della segnaletica

di divieto di sosta (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione). Al momento del

segnaletica. Il richiedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle operazioni.

La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di provvedere alla predisposizione della segnaletica

relativa alle eventuali deviazioni e agli itinerari alternativi previsti.

Le deviazioni e l’eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente presegnalate alle

intersezioni nel raggio di almeno mt. 500 dall’ubicazione del cantiere.

Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice della

Strada (D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 – con particolare riferimento all’art.21) e relativo Regolamento (D.P.R. 16

Dicembre 1992 n. 495 – con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43) e successive modifiche e integrazioni.

Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato

all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è soggetta a

decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti.

Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni

relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si riserva il

diritto di valutarne l’eventuale concessione.

Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere

preventivamente comunicate dall’impresa interessata a mezzo email al Settore Mobilità e Trasporti del

I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla medesima.

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere

immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica

provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi residuo di

cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06).

E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere

materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada.

E’ fatto obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e diretti

al cantiere.

E’ consentito alla Ditta spostare i cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed altri

elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, solo se si tratta di

spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del Codice della Strada).

Altri spostamenti dovranno essere concordati preventivamente con IREN AMBIENTE al numero di telefono

essere tassativamente ricollocati nella posizione originaria a cura e spese della Ditta richiedente, senza

ritardo.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota

mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai

seguenti destinatari:

