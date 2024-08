Nota stampa dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

sab 24 agosto 2024 Oggetto: Mostra Nazionale del cavallo

Saluto tutti i presenti e ringrazio il Presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo

Marcello Euro Cavargini e il sindaco Luca Secondi per avermi invitato a questo evento.

Sin dai tempi antichi, il cavallo svolge un ruolo straordinario come mediatore interculturale, non conosce barriere né pregiudizi. La sua presenza contribuisce a creare legami forti e duraturi.

Questo animale è un simbolo di tradizione e cultura in molte società. Le diverse cerimonie e le feste legate al cavallo sono testimonianze viventi della storia e delle tradizioni di molte Nazioni.

La peculiare relazione che ha instaurato con l’uomo nel corso dei millenni è emblematica: il cavallo è fedele aiuto nel lavoro e nel tempo libero, protagonista dello sport e dello spettacolo, terapeuta impareggiabile.

Per noi è fondamentale attenzionare il mondo dell’ippica per quello che rappresenta in termini storici, di passione e di ricchezza.

L’ippica rappresenta un’importante filiera produttiva, un settore che apre le sue porte non solo agli appassionati ma a chiunque voglia entrare in contatto con il mondo equestre. Questo Governo ha voluto sin da subito rendere il comparto centrale, perché è fondamentale avere consapevolezza delle proprie potenzialità.

Perché intorno a questo mondo c’è lavoro, qualità, merito e propensione a vincere.

Al Ministero abbiamo creato una direzione specifica che nasce dalla volontà di rilanciare l’ippica e farla ritornare ad essere un asset centrale per la nostra Italia, considerando anche l’importante rilevanza economica che rappresenta e per l’ingente numero di addetti che coinvolge.

Inoltre, il Masaf ha la gestione dei libri genealogici delle eccellenze dell’ippica e degli sport equestri quali il cavallo da sella italiano, il purosangue inglese, l’anglo arabo, il purosangue orientale e il trottatore italiano.

Un lavoro svolto con dedizione e professionalità che ha garantito e continuerà ad assicurare, negli anni, il miglioramento genetico delle razze equine.

Attraverso specifici decreti, il Ministero ha riconosciuto le razze equine a limitata diffusione e sostiene l’attività delle associazioni che hanno la gestione dei libri genealogici, strumento fondamentale per garantire la conservazione delle razze.

Tra queste, troviamo anche il Cavallo Lipizzano, esempio di biodiversità tutelata, le cui tradizioni, legate all’allevamento, sono riconosciute patrimonio immateriale Unesco

Dobbiamo continuare a promuovere l’importanza del cavallo nella nostra società e identificare il suo ruolo fondamentale nella promozione della comprensione globale.

È quello che fate con passione, ogni giorno, e per questo non posso che ringraziarvi a nome mio e di tutto l’esecutivo.

È con questo spirito che rinnovo a voi il mio sostegno e la vicinanza del Governo Meloni.

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Francesco Lollobrigida