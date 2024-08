Comunicato stampa Azienda speciale Centro Italia – Corso assaggiatore olio di oliva in Sabina, si parte con il nuovo corso

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

*Corso assaggiatore olio di oliva in Sabina, si parte con il nuovo corso*

*Organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con ASAF

– Associazione Sabina Flavour, Università Agraria di Passo Corese e

Consorzio Sabina Olivicoltori. Massimo 20 partecipanti. Le iscrizioni

saranno accolte in ordine cronologico.*

23/08/2024 – Sarà presentato il prossimo 30 agosto alle ore 19 in occasione

della prima degustazione di olio evo organizzata presso lo stand camerale

in Piazza Cesare Battisti a Rieti dall’Azienda speciale Centro Italia in

collaborazione con la Camera di Commercio di Rieti Viterbo ed il

finanziamento della Camera di Commercio di Roma in occasione della Fiera

mondiale del Peperoncino il nuovo corso per assaggiatore di olio di oliva

organizzato in Sabina e nato dalla collaborazione tra l’Azienda speciale

Centro Italia della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, ASAF –

Associazione Sabina Flavour, l’Università Agraria di Corese Terra ed il

Consorzio Sabina Olivicoltori.

Il corso, organizzato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 ottobre 2021, avrà

una durata di 39 ore e si svolgerà, dal 25 novembre 2024 al 20 gennaio

2025, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore

Le date di svolgimento delle lezioni sono le seguenti: 25 – 27 e 29

novembre 2024, 2 – 4 – 6 – 9 – 11 – 13 e 16 dicembre 2024, 10 – 13 e 20

gennaio 2025. Il programma dettagliato delle lezioni sarà pubblicato a

breve.

Le sessioni formative pratiche si svolgeranno presso la sala panel

accreditata di Castelnuovo di Farfa gestita dall’Associazione Sabina

Flavour, le lezioni teoriche si terranno invece a Fara in Sabina presso le

aule dell’Università agraria di Corese Terra.

Il corpo docente è rappresentato da capi panel, docenti e professionisti

esperti nella materia.

La quota di iscrizione è di € 500 IVA compresa. Per iscriversi è necessario

compilare il modulo di pre-iscrizione disponibile al link

https://www.aziendacentroitalia.it/corso-assaggiatore-olio-di-oliva/ ed

sarà versata successivamente su richiesta degli uffici.

Il corso sarà avviato con almeno 10 partecipanti e si chiuderanno le

iscrizioni al raggiungimento di 20 partecipanti. In caso di un numero di

richieste eccedente sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di

arrivo dei modelli di pre-iscrizione.

In ogni caso le richieste di iscrizione saranno ammesse fino al 31 ottobre

p.v..

Il corso di Assaggiatore di Olio di Oliva rientra nel percorso formativo di

Tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extra vergini, al termine

del quale è possibile iscriversi presso l’apposito Elenco nazionale,

istituito ai sensi dell’art. 3 della legge n. 313/1998, e richiedere così

l’inserimento nei diversi Comitati assaggio ufficiali di olio di oliva

operanti in Italia.