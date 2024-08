Comune di Ancona – ufficio stampa – Comunicato del 24 agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

Ancona, 24 agosto 2024

VERSO EXTRA G7 SALUTE: UN FOCUS SULLE NOVITÀ E SUGLI OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE VACCINALE

Si parlerà anche di prevenzione vaccinale nel corso della lunga maratona dell’extra G7 di Ancona: un percorso che, affiancando i lavori governativi e ministeriali del summit, si propone di affrontare i temi strategici della sanità nazionale e locale. Quanto al tema dei vaccini, l’armonizzazione tra questi due piani, il nazionale e il locale, costituisce una vera e propria parola d’ordine, che ha ispirato l’intera attività legislativa ai vari livelli, dal nazionale al locale.

Il convegno strutturato dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalla Federazione italiana medici pediatri (Omceo e Fimp) in programma per il 5 ottobre dalle 9 alle 13 al Ridotto del Teatro delle Muse – spiega la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario Omceo Ancona e referente della rete Vaccini Marche della federazione – “ha proprio lo scopo di illustrare, in primo luogo agli addetti ai lavori, la nuova delibera regionale in materia datata maggio 2024 e sarà un’occasione di confronto su alcune tematiche importanti”. Ospiti d’onore dell’incontro saranno la professoressa Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità pubblica (Siti), il dottor Antonio D’Avino, presidente nazionale della Federazione Medici Pediatri (Fimp) e il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

Il convegno di Ancona e le novità per la regione Marche

Nel corso dei lavori saranno affrontati temi strategici, come quelli della prevenzione delle infezioni neonatali e perinatali di pertosse, messa in atto proteggendo la mamma in gravidanza, delle strategie per le infezioni da virus respiratorio sinciziali visto l’acquisto da parte della regione Marche dell’anticorpo monoclonale che proteggerà i nuovi nati, della campagna influenzale in età pediatrica nelle Marche, del miglioramento delle coperture per la vaccinazione contro il morbillo.

Saranno inoltre descritte le novità che ampliano l’offerta vaccinale delle Marche: l’introduzione del vaccino antimeningococco B per gli adolescenti, già presente in diverse regioni italiane nell’adolescente e offerto con la finalità di ridurre l’incidenza di questa rara ma grave malattia infettiva, che ha nella fascia degli adolescenti la parte di popolazione più colpita da questo meningococco specifico; l’estensione della gratuità del vaccino anti-HPV (papillomavirus) alle donne fino ai 30 anni (attualmente l’offerta è gratuita fino ai 26 anni); la scelta di utilizzare unicamente il vaccino anti Herpes Zoster ricombinante, per garantire una migliore efficacia; una migliore definizione dell’offerta vaccinale ai soggetti a rischio per condizioni patologiche, per esposizione professionale, per determinate condizioni o comportamenti o a coloro che hanno bisogno di vaccinazioni post esposizione a rischio infettivo. Una delle modifiche al calendario vaccinale, infine, è relativa alle nuove tempistiche raccomandate per la somministrazione dei vaccini, pensate per aumentare le co-somministrazioni nella stessa seduta vaccinale, al fine di garantire una copertura vaccinale completa e quindi una riduzione del rischio di infezione, di ridurre il “drop-out” (utente che inizia un ciclo e che non lo porta a compimento), di ridurre e quindi agevolare gli accessi vaccinali dell’utente e di aumentare la disponibilità di slot nei servizi vaccinali.

SCHEDA TECNICA 1

Sanità pubblica: le questioni al centro dell’attenzione degli studi e dei progetti scientifici

Tra i problemi di sanità pubblica attualmente presenti nel mondo vi sono le infezioni di virus respiratorio sinciziale (VRS – Respiratory Syncytial Virus) in età pediatrica. In Italia il VRS è l’agente patogeno principalmente responsabile delle bronchioliti e quindi di ospedalizzazione nei bambini sotto l’anno di vita, e di infezioni respiratorie acute (ARI), di bronchite asmatica e di asma nei bambini e negli adolescenti. Il VRS si diffonde da persona a persona attraverso le particelle e le goccioline rilasciate nell’aria da una persona infetta quando respira, parla, tossisce o starnutisce, oppure attraverso le goccioline respiratorie che si depositano su superfici che altre persone toccano e che a loro volta possono infettarsi toccandosi con le mani contaminate il naso, la bocca o gli occhi. Questa modalità di trasmissione è comune nei neonati e nei bambini piccoli che toccano superfici e giocattoli infetti o li mettono in bocca. In Italia il periodo di maggior circolazione virale è solitamente tra autunno-primavera (ottobre – aprile).

Considerato l’impatto che le infezioni da VRS hanno sulla salute della popolazione in particolare neonatale, le misure di prevenzione delle stesse risultano rilevanti. Sul tema si è recentemente espresso anche il Ministero della Salute, che sulla base delle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha precisato che “sono oggi disponibili anche vaccini ed anticorpi monoclonali”. La somministrazione preventiva nel bambino sano ha ridotto i casi di infezione e di malattia in alcuni paesi europei. La Regione Marche ha approvato con delibera di giunta l’acquisto dell’anticorpo monoclonale che verrà somministrato direttamente in ospedale ai bambini nati nel periodo ottobre 2024-marzo 2025, prima della dimissione dal reparto di maternità, mentre i bambini nati nel periodo precedente (aprile-settembre 2024) potranno essere immunizzati dai pediatri di libera scelta o dai servizi vaccinali.

Per quanto riguarda l’infezione da Papillomavirus, i vaccini (anti-HPV) oggi utilizzati proteggono contro i 9 sierotipi più pericolosi e sono estremamente sicuri ed efficaci: possono prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all’HPV e anche la formazione delle lesioni precancerose e sono stati somministrati in sicurezza a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo.

Per quanto attiene al tema della campagna influenzale in età pediatrica nelle Marche, gli organizzatori fanno notare come, dal 2021, epoca post covid, con una circolare Ministeriale i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni sono considerati categoria a rischio da vaccinare per l’influenza stagionale. “L’influenza – spiegano – non è un problema solo dell’anziano, ma è un virus che mette a dura prova la salute dei bambini. Se in generale il 40% delle sindromi respiratorie acute sono associate all’influenza, nei bambini tra 0 e 5 anni di età il dato sale al 60-70%. I bambini sono i più colpiti, soprattutto i più piccoli”. La campagna antiinfluenzale parte ogni anno a ottobre ed è in parte affidata ai pediatri di libera scelta che la effettuano nei loro studi. Le coperture vaccinali nella fascia di età nelle Marche sono aumentate negli ultimi anni soprattutto da quando è a disposizione un vaccino spray nasale, ma possono essere migliorati nell’ottica del raggiungimento delle quote richieste dal Ministero della salute.

Anche questa campagna rappresenta attualmente una sfida per i pediatri, come quella di migliorare le coperture per la vaccinazione contro il morbillo che stanno scendendo, con conseguente ricomparsa della malattia.

SCHEDA TECNICA 2

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025

Costituisce il documento di riferimento in cui si riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull’intero territorio nazionale.

I principali Obiettivi del Piano Nazionale sono molteplici: mantenere lo stato Polio free; raggiungere e mantenere l’eliminazione di morbillo e rosolia; rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate; raggiungere e mantenere le coperture vaccinali target rafforzando governance, reti e percorsi di prevenzione vaccinale; promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del cittadino/paziente; ridurre le diseguaglianze e prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e/o con bassa copertura vaccinale; completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali e mettere a regime l’anagrafe vaccinale nazionale; migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino; rafforzare la comunicazione in campo vaccinale; promuovere nei professionisti sanitari la cultura delle vaccinazioni e la formazione in vaccinologia.

L’aggiornamento del Piano regionale

Per aggiornare il Piano regionale e definire l’offerta vaccinale recependo quanto indicato dal Piano nazionale vaccini, il gruppo tecnico regionale Vaccini e strategie di vaccinazione, composto da operatori del settore (direttori SISP delle AASSTT, operatori dipartimenti prevenzione, un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta, un rappresentante UnivPm, esperti in tema di vaccinazioni), ha elaborato tre documenti, recepiti dalla delibera regionale, che rappresentano non soltanto la strategia vaccinale regionale ma anche una guida completa per gli operatori

I documenti concentrano il focus su obiettivi, strategie, formazione e comunicazione, calendario vaccinale, offerta vaccinale per condizione di rischio (esempi di calendari vaccinali per specifica patologia).

Si tratta, quindi, di una guida completa alle attività vaccinali, revisionata da gruppi di operatori sanitari dei servizi competenti, che operano nei dipartimenti di Prevenzione delle Marche.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 8 – 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 8.45 saluto delle autorità

Ore 9.00 Presentazione (Arcangela Guerrieri)

Moderatori: Daniela Cimini, Claudio Angelini, Arcangela Guerrieri

Ore 9.30 Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV): 10 Obiettivi per la salute pubblica (Roberta Siliquini)

Ore 10.00 La Regione Marche e i progressi verso gli Obiettivi del PNPV (Fabio Filippetti)

Ore 10.30 La comunicazione efficace nel contesto del PNPV: Informare, Educare, Coinvolgere – obiettivo 9 (Daniel Fiacchini)

Ore 11.00 Vaccinazione HPV: come incrementare le coperture: la parola all’igienista, al ginecologo e al pediatra. Obiettivo 3 (Andrea Poscia, Andrea Ciavattini, Mirka Marangoni)

Ore 11.30 Come proteggere il bambino vaccinando la mamma: pertosse, influenza Covid 19 Nuove prospettive per VRS (Augusto Liverani, Vittorio Romagnoli, Nadia Mazzoni)

Ore 12.00 Focus sulla campagna antiinfluenzale 2024-2025 (Arcangela Guerrieri, Selena Saracino, Vania Moroni).