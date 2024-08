(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Caporalato, Costa(M5S): Flagello inaccettabile che richiede un’azione decisa

Roma, 24 agosto 2024 – “Il caporalato è una piaga che nel 2024 non possiamo

più permetterci di ignorare,” ha dichiarato il Vicepresidente della Camera,

Sergio Costa, in risposta ai recenti episodi emersi nel Lodigiano, dove

mille braccianti sono stati costretti a lavorare fino a 17 ore al giorno in

condizioni disumane. “Questi fatti rappresentano una ferita profonda nel

tessuto sociale del nostro Paese e richiedono una risposta politica chiara

e determinata.”

Durante la scorsa legislatura, il Movimento 5 Stelle ha messo in campo

proposte concrete per combattere questa piaga. “Abbiamo lavorato per

introdurre la tracciabilità nella filiera agroalimentare, con l’obiettivo

di responsabilizzare ogni attore e garantire condizioni di lavoro

dignitose,” ha ricordato Costa. “Inoltre, la senatrice ed ex ministro del

Lavoro, Nunzia Catalfo, ha proposto misure cruciali per migliorare la

sicurezza dei lavoratori agricoli, aumentando i controlli e promuovendo la

formazione obbligatoria per i braccianti.”

“Su temi come questi non ci si divide. Maggioranza e opposizione devono

sedersi insieme al tavolo per una legge di dignità. Se la maggioranza è

disponibile a questo appello, può contare sicuramente sul Movimento e sui

nostri rappresentanti in Commissione Agricoltura,” ha concluso Costa.