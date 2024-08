(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

Piacenza, 23 agosto 2024

Oggetto: Nuova soglia rialzata tra via Gadolini e via Lanza, modifiche alla

viabilità

Per consentire la realizzazione di una soglia rialzata all’intersezione tra via Gadolini e

via Lanza, a partire da oggi – venerdì 23 agosto – e sino al 28 settembre prossimo, in

via Gadolini potranno transitare unicamente i residenti, dimoranti, fruitori di posti auto

privati che debbano accedere alle proprie abitazioni, nonché i mezzi di soccorso e del

trasporto pubblico locale. Nella stessa via Gadolini, all’intersezione con via Calda e

via Lanza, sarà attuato un restringimento di carreggiata, con divieto di sosta su

entrambi i lati.

Anche in via Calda, nel tratto tra via Gervasi e via Gadolini, sarà vietata la sosta su

entrambi i lati e istituito il divieto di circolazione, con la sola eccezione delle categorie

sopraccitate, che potranno percorrere lo stesso tratto di strada in entrambi i sensi di

marcia. Contestualmente, sarà invertito il senso unico vigente in via Calda, tra via

Gervasi e via Bianchi, con direzione consentita dalla prima alla seconda. Infine, anche

nel tratto di via Lanza tra via Cigala Fulgosi e via Gadolini sarà possibile circolare in

entrambi i sensi di marcia.

L’intervento rientra nella parte operativa del progetto regionale “Bike to Work” per la

promozione della mobilità sostenibile, in particolare per la mitigazione della velocità

dei veicoli, a tutela di ciclisti e pedoni. Oggetto dello stesso finanziamento regionale,

anche le soglie rialzate tra via Pastore e via Penitenti, via Nasolini – via Negri nei pressi

del polo scolastico, nonché quelle tra via Berti e Strada di Vallera, alla Veggioletta tra

via Pirandello e via Leopardi, in via Taverna, tra via Leonardo da Vinci e via

Cornegliana.

