ven 23 agosto 2024 Montespaccato, Ianiro-Urru (AiC): ennesima intimidazione sia punto di

svolta nel quartiere

«Chiunque agisca nell’ombra è un vigliacco, e non fanno eccezione gli

ignoti che hanno vandalizzato il Centro Sportivo di Montespaccato

intitolato alla memoria di Don Pino Puglisi». Lo dichiarano Lorenzo Ianiro

e Maristella Urru, consiglieri della lista di centro-sinistra Aurelio in

Comune, all’opposizione nel Municipio XIII.

«Il controllo che le mafie esercitano su un territorio – proseguono Ianiro

e Urru – e il consenso che permette di mantenerlo, sono per chi le combatte

una risaia da prosciugare. Puntando sul welfare, attivando percorsi di

partecipazione, facendo percepire la presenza dello Stato non solo con

passerelle e telecamere di sicurezza, ma con investimenti tangibili».

«Lavoreremo – concludono i consiglieri di Aurelio in Comune – affinché

l’ennesima intimidazione mafiosa rappresenti un punto di svolta, rispetto

alle necessità del quartiere e ai diritti delle persone che lo abitano».