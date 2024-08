(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

M5S: CONDANNIAMO FERMAMENTE OGNI LISTA DI PROSCRIZIONE E DERIVA ANTISEMITA

Roma, 23 ago – “Condanniamo fermamente ogni forma di lista di proscrizione e qualsiasi deriva antisemita, manifestazioni di odio che non trovano spazio in una società civile. Ribadiamo il nostro impegno a difendere i valori di rispetto, inclusione e convivenza pacifica, opponendoci con forza a qualsiasi tentativo di discriminazione o persecuzione. Il rispetto della dignità umana è un principio irrinunciabile per il nostro Paese” – lo dichiarano i deputati e i senatori del M5S in Commissione Esteri, CON RIFERIMENTO AL CASO DELLA LISTA STILATA DAL NUOVO PCI.

