(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Esteri, Potenti (Lega): Preoccupa lista proscrizione comunista contro chi difende diritto esistenza Israele

“Il confine tra il delirante e il pericoloso è spesso molto labile. Per questo motivo sento il dovere di denunciare pubblicamente la gravità del contenuto di un sedicente comunicato del (nuovo) Partito comunista italiano che invita a ‘sviluppare la denuncia e la lotta contro organismi e agenti sionisti in Italia’ proponendo una sorta di lista di proscrizione con i nomi di aziende e personalità pubbliche evidentemente accusate di riconoscere il sacrosanto diritto di Israele all’esistenza. Il lessico e le modalità di questo testo ci riportano ad una pagina molto triste della storia d’Italia che non abbiamo alcuna intenzione di rivivere e devono far scattare l’allarme sull’eccessivo giustificazionismo sulla rivendicazione d’appartenenza ad un’ideologia che ha fatto milioni di morti nel mondo e sull’estremismo di una parte di sostenitori della causa palestinese. Colgo l’occasione per esprimere solidarietà a tutte le aziende e le persone finite nella lista redatta dal (nuovo) Partito comunista italiano, con una menzione particolare all’amica e collega Celeste Vichi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.