23 agosto 2024

Asilo infanzia in ambito A8: aggiudicati i lavori

La scuola sarà realizzata tra via Merini e via Loi

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monopoli Cristian Iaia comunica che sono stati aggiudicati alla ditta “Deco Domus Italia S.r.l.” di Noci (Ba) i lavori per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia a tre sezioni ed ha deciso di ubicarla nell’area comunale in ambito A8 tra via Alda Merini e via Emanuela Loi.

«Finalmente potranno partire i lavori per la realizzazione di questa nuova scuola a servizio di un quartiere a forte espansione dove risiedono già molti bambini e dove nei prossimi anni sono previste nuove urbanizzazioni. Realizziamo così un nuovo plesso scolastico, più vicino per molte famiglie, che supera i problemi connessi con la chiusura della sede di via Procaccia della scuola per l’infanzia “Europa Libera”, temporaneamente trasferita in una sede in locazione in via Achille Grandi. Una scuola moderna, inserita nel verde, che contiamo di terminare entro l’anno prossimo», afferma Iaia.

Il plesso, a tre sezioni, si svilupperà ad un solo piano fuori terra con un ingresso principale rivolto verso sud, in adiacenza ad un piccolo parcheggio cui si accederà da una strada laterale ed un ingresso pedonale (con pista ciclabile posta sul lato corto del lotto, a sud). L’ingresso secondario, posto lateralmente sul lato opposto all’ingresso principale, sarà riservato al personale incaricato della mensa e dei pasti e sarà allocato su una strada secondaria dotata di un parcheggio dedicato in modo da non avere interferenze negli accessi. Infine, sia l’ingresso principale che l’uscita posteriore prospiciente l’area esterna saranno attrezzati a giardino ed area giochi e saranno protetti dalla pioggia.

Entrando dall’ingresso principale si accederà ad un grande un salone con una doppia funzione: spazio dedicato alle attività collettive, ma anche “corridoio” di distribuzione che permette di accedere alle aule didattiche, alla mensa ed agli ambienti per il personale docente e scolastico.

Per ciascuna delle tre aule didattiche, sono previsti una zona spogliatoio in cui i genitori con i figli possono spogliarsi ed appendere gli abiti negli appositi armadi, prima di entrare in aula. Ogni aula sarà dotata sia di servizi igienici per persone normodotate, sia di un servizio igienico per i portatori di handicap. Le aule saranno dotate di ampie vetrate per consentire adeguati rapporti aero illuminanti.

Dopo l’ingresso principale a sinistra saranno collocati tutti gli spazi di servizio per la mensa ad essa necessari (la dispensa con accesso dall’esterno, il locale sporzionamento pasti e il locale spogliatoio e servizi igienici). In posizione centrale, sul lato sinistro del salone, sarà presente la sala mensa dimensionata per contenere la totalità degli alunni presenti nella scuola dell’infanzia. In fondo, lungo il lato sinistro del salone centrale, saranno collocati i vani per il personale docente ed i locali accessori (sala insegnanti, i servizi igienici con antistante spogliatoio, divisi per sesso, la lavanderia ed il locale tecnico il cui accesso avviene solo dall’esterno).

Il salone quindi sarà l’anima centrale della scuola, ossia uno spazio polivalente che potrà essere utilizzato ad esempio per laboratori, attività collettive o piuttosto manifestazioni e/o riunioni con i genitori.

L’esposizione delle aule sarà verso est sfruttando al massimo il contributo dell’apporto solare al mattino. Ogni aula avrà un accesso diretto verso l’area esterna, la transizione delle aule verso l’esterno avverrà attraverso una veranda coperta che fungerà da filtro e continuità, creando una relazione diretta tra aula e giardino favorendo le attività outdoor.

L’edifico sarà inserito in un parco verde integrato dall’attrezzature ludiche (scivoli, altalene, sabbiere ecc.) e comprensivo di piccoli