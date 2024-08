(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Roma, Meleo-Diaco (M5S): “Solidarietà e gratitudine a operatori feriti”

“Tutta la nostra solidarietà va ai tre volontari della Protezione Civile e al Vigile del Fuoco rimasti feriti nel violento incendio scoppiato ieri pomeriggio tra Torre Spaccata e Cinecittà. Siamo vicini alle loro famiglie e non smetteremo mai di ringraziarli per il grande lavoro che svolgono ogni giorno, sfidando le fiamme e aiutando il prossimo a rischio della propria incolumità. Auguriamo loro una rapida e completa guarigione”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e il consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.

