(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 RAI, M5S: 300 GIORNALISTI SENZA TUTELE, INTERROGAZIONE A URSO E CALDERONE

Roma, 8 lug. – “Nei giorni scorsi abbiamo depositato una interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla posizione lavorativa e contributiva di oltre 300 giornalisti professionisti che lavorano da anni in Rai con contratti precari e inquadramenti difformi da quello giornalistico. Questi professionisti sono il cuore pulsante di programmi fondamentali del servizio pubblico come Report, Presa Diretta, Agorà, Chi l’ha visto, La vita in diretta. Eppure, nonostante un impegno sottoscritto da Rai nel 2022 per avviare un percorso di stabilizzazione, nulla è stato fatto. I professionisti della cosiddetta “Fase 2” sono ancora in attesa di risposte concrete, e intanto l’azienda continua a impiegarli senza riconoscere loro i contributi previsti dall’Inpgi. Il quesito che poniamo ad Adolfo Urso ed Elvira Calderone è chiaro: il suo dicastero intende accertare se la Rai stia rispettando gli obblighi contributivi nei confronti di questi giornalisti, in particolare se stia applicando correttamente la “rivalsa Inpgi”, ovvero il contributo integrativo obbligatorio del 4 per cento a carico del committente? Su questo stesso tema è già stata presentata un’interrogazione in Commissione di vigilanza Rai. La risposta dell’azienda è stata totalmente evasiva. Ora ci aspettiamo risposte concrete. È una questione di rispetto delle regole e di tutela per chi garantisce ogni giorno l’informazione del servizio pubblico”.

Così i deputati M5S Anna Laura Orrico e Dario Carotenuto.

