Mirano, 8 luglio 2025

Giovedì 10 luglio parte da Mirano la 5^ tappa del Giro

d’Italia Women “Mirano – Monselice”

Giovedì 10 luglio 2025 Mirano si vestirà tutta di rosa per un evento eccezionale: la città sarà

protagonista del Giro d’Italia Women 2025, ospitando per la prima volta nella sua storia una

partenza di tappa.

Le migliori cicliste del panorama internazionale si daranno appuntamento a Mirano, regalando al

territorio una giornata di sport, di emozione e di grande partecipazione popolare, in un percorso che,

dopo la partenza, da piazza Martiri della Libertà, toccherà anche le frazioni di Scaltenigo e

Campocroce.

Il grande evento vedrà fin dal primo mattino l’apertura del Villaggio di Tappa nel centro storico,

dove appassionati e tifosi potranno incontrare le atlete e vivere da vicino l’atmosfera del Giro prima

della partenza ufficiale della 5ª tappa “Mirano – Monselice” (120 chilometri).

Varie attività animeranno l’attesa della partenza: alle ore 9.55 ci sarà un momento Soroptimist.

Saranno poi presenti due eccellenze culturali del territorio: la Filarmonica di Mirano e la Pro Loco

Mirano, che proporrà una rievocazione dedicata alla Festa e al Zogo de l’oca. A seguire ci saranno

il momento RTL e la presentazione del trofeo. Alle 10.20 le autorità interverranno per un saluto

istituzionale. Saliranno poi sul palco la mascotte Wolfie e gli atleti dell’UC Mirano. Dalle ore 10.30

alle 11.30 saranno presentate le squadre in gara.

Alle ore 11.40 verrà dato lo star della gara, che attraverserà Scaltenigo, Campocroce, Santa

Maria di Sala, Noale, Maerne, Spinea, Mira, Dolo, Campagna Lupia e poi si dirigerà nel padovano,

da Piove di Sacco fino a Monselice, per concludersi con un circuito finale.

Durante la mattina, davanti al Municipio, si troverà un gazebo del Comune di Mirano da cui

verranno distribuiti dei simpatici gadget a tutti i più piccoli.

A creare uno scenario suggestivo contribuiranno le vetrine dei negozi allestite in rosa. Inoltre, la

piazza e parte del percorso saranno decorati con i disegni e i progetti realizzati dai bambini e dalle

bambine, dai ragazzi e dalle ragazze dei Centri Estivi per celebrare il ciclismo femminile.

La festa proseguirà a Scaltenigo e a Campocroce.

Questo straordinario appuntamento è stato preceduto dal programma “A ruota libera”, promosso dal

Comune di Mirano per coinvolgere tutta la cittadinanza in un percorso di avvicinamento lungo un

mese con eventi dedicati al ciclismo, alla cultura e al divertimento.

Programma:

• Ore 9.45 apertura Villaggio di partenza in piazza Martiri della Libertà e piazza Errera

mentre in via Gramsci arriveranno le ammiraglie e i pullman con le squadre delle atlete

Ore 9.55 momento Soroptimist

Ore 10.00 attività del comitato tappa con Filarmonica di Mirano e Pro Loco Mirano

Ore 10.10 momento RTL

Ore 10.15 presentazione trofeo

Ore 10.20 intervento e saluto istituzionale autorità

Ore 10.25 mascotte Wolfie e presentazione sul palco degli atleti dell’UC Mirano

Ore 10.30-11.30 presentazione squadre

Ore 11.40 start gara

«Mirano è pronta a vivere una giornata speciale, nel segno dello sport femminile e della grande

passione per il ciclismo. Anche quest’anno, quindi, il rosa unirà Mirano! Un momento per

festeggiare tutti assieme lo sport, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, perché no,

magari indossando qualche oggetto color rosa per incoraggiare le atlete», afferma il Sindaco

Tiziano Baggio.

«È un grande onore per la nostra città ospitare la partenza di una tappa del Giro d’Italia Women,

una delle manifestazioni sportive più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Questo evento

rappresenta non solo una straordinaria occasione di visibilità per Mirano, ma anche un segnale forte

a sostegno dello sport femminile e dei valori che il ciclismo incarna: impegno, sacrificio, passione e

spirito di squadra. Ringrazio gli organizzatori, le Forze dell’ordine, i volontari, gli uffici comunali e

tutte le realtà coinvolte che hanno lavorato con grande professionalità per rendere possibile questo

importante appuntamento», dichiara la Vicesindaco Maria Giovanna Boldrin.

L’evento avrà una copertura televisiva: a partire dalle ore 12.50 sarà possibile seguire la corsa in

diretta su RaiSport HD, con passaggio di rete su Rai2 dalle ore 14.00 fino al termine della tappa.

Negli stessi orari Discovery+ trasmetterà la corsa live e on demand mentre su Eurosport è prevista

quotidianamente, al termine del Tour de France. All’inizio della trasmissione verrà dato spazio alla

partenza con immagini registrate.

Siete tutti invitati a visitare il sito del Giro d’Italia Women nella parte dedicata a Mirano Tappa 5

Giro-Women | Mirano – Monselice (https://www.giroditaliawomen.it/tappe/tappa-5-del-giro-ditaliawomen-2025-mirano-monselice/ )

VIABILITA’

In occasione della tappa di partenza del Giro d’Italia Women a Mirano (alle ore 11.40), la viabilità

sarà modificata per garantire la sicurezza dell’evento.

Indicazioni in dettaglio in base alle ordinanze n. 123 e n. 124:

– DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA MARTIRI

Dalle ore 17.00 del 9 luglio fino alle ore 16.00 del 10 luglio, o comunque fino a cessate esigenze.

– DIVIETO DI TRANSITO – MERCOLEDÌ 10 LUGLIO (ore 7.00 – 13.00)

Via Barche (da Piazza Martiri a intersezione Piazzale Garibaldi)

Piazzale Garibaldi

Via XX Settembre

Via Gramsci

Via Vittoria (da via Gramsci a via Mascagni)

– CHIUSURA STRADE DI ACCESSO AL PERCORSO

Dalle ore 10.30 fino a cessate esigenze

– PERCORSO INTERESSATO DALLA MANIFESTAZIONE

Via Barche → Via XX Settembre → Via Porara → Viale Venezia → Via Scaltenigo → Via Caltana

→ Via Chiesa → Via Cavin di Sala

Indicazioni in sintesi

Mercoledì 9 luglio dalle ore 17.00 chiusura di piazza Martiri come al lunedì per il mercato; giovedì

10 luglio dalle ore 7.00 alle 13.00 chiusura estesa al centro storico come nel giorno di lunedì della

Fiera si S. Matteo, quindi comprese via Cavin e via Vittoria nel tratto tra il Teatro e la rotonda tra

via Scaltenigo/via Battisti mentre il resto è agibile, ad accezione delle vie Porara, Scaltenigo,

Caltana e Chiesa esclusivamente dalle 10.45 alle 12.15 per il passaggio della gara.

Parcheggi

Disponibili in via dei Pensieri, via Belvedere, via Miranese (entrata vecchia dell’ospedale), via

Pestrino, via Vivaldi, parcheggio sotterraneo del Teatro di Mirano.

Saranno chiusi i parcheggi di piazzale Garibaldi, piazzale Colombo e via Gramsci.

Si invitano tutti i cittadini alla massima collaborazione e a programmare gli spostamenti tenendo