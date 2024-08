(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Cittadinanza. Zanella (AVS): confronto avvenga in Parlamento, politica si

assuma responsabilità

“Il confronto sulla riforma della legge sulla cittadinanza deve avvenire in

Parlamento, non solo a livello di dichiarazioni. Le dichiarazioni del

ministro Tajani confermano l’esistenza di un dibattito all’interno della

maggioranza, ma è necessario che tale dibattito si traduca in un confronto

serio e costruttivo nelle aule parlamentari, dove ciascuna forza politica

potrà esprimere chiaramente la propria posizione. Noi abbiamo già

presentato una proposta per fare almeno un piccolo e indispensabile passo

in avanti, quello di dare cittadinanza a chi abbia frequentato cinque anni

ininterrottamente le nostre scuole. È una norma che dovrebbe essere già nel

nostro ordinamento perché non è tollerabile che chi vive qui, si forma qui,

progetta il proprio futuro nel nostro Paese sia un cittadino, una cittadina

di serie B. Il centrodestra continua a mostrarsi diviso su questo tema, ma

è tempo di portare il dibattito in Parlamento, dove ogni forza politica

dovrà assumersi le proprie responsabilità”.

Così in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra

alla Camera dei Deputati.

