(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 BALDINO (M5S): “CI SIAMO MESSI IN DISCUSSIONE, LO FACCIA ANCHE GRILLO”

Roma, 22 ago. – “La prima risposta è stata importante, sono arrivate circa mille proposte in 24 ore. È il segnale che la comunità del M5s è viva e ha voglia di partecipare. C’è entusiasmo e partecipazione. Dopo 15 anni, il Movimento si rinnova”. Lo dichiara Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in un’intervista a Huffington Post in vista dei lavori dell’assemblea costituente del M5S. “Ce lo aveva chiesto lo stesso Grillo – prosegue Baldino –. Ora gli chiediamo di dare una mano senza limiti prefissati. Lui ci ha insegnato cosa significa la democrazia diretta, l’importanza della decisione presa dalla base. Non vogliamo sfiduciarlo, ma gli chiediamo di dimostrare l’umiltà di consentire un confronto aperto e sostanziale. Giuseppe Conte si è messo in discussione. Lo faccia anche Grillo. Noi ora vogliamo una discussione vera, larga, partecipata” conclude Baldino.

