Agenzia regionale 876.24 cordoglio Migliore Aress per Vito Procacci

gio 22 agosto 2024 Il cordoglio del direttore Aress Puglia, Giovanni Migliore per l'improvvisa

scomparsa del dott. Vito Procacci

“L’improvvisa scomparsa di Vito Procacci mi addolora profondamente,

abbiamo condiviso un percorso straordinario al Policlinico di Bari,

iniziato con la ristrutturazione e riorganizzazione del Pronto Soccorso,

continuando insieme in prima linea anche durante gli anni dell’emergenza

Covid. Un medico competente ed una persona di una grande umanità, ma

soprattutto un amico con cui avere sempre confronti animati dal nostro

essere autentici appassionati di buona sanità.

Vito ha guidato la sua squadra con generosità, moltiplicando gli sforzi,

senza risparmiarsi, per salvare vite umane e per far crescere

professionalmente tanti ragazzi che oggi sono l’eredità e il patrimonio

prezioso del suo lavoro da custodire e portare avanti nel suo nome e per il

bene della nostra sanità pubblica. Alla famiglia vanno le mie più sentite

condoglianze”.