(ACON) EVENTI. MARTINES (PD): UTILE CREARE CLUSTER RIEVOCAZIONI STORICHE

Regione di Udine, alla presenza dell’assessore alla Cultura Mario

Anzil, della Rievocazione storica “A.D. 1615 Palma alle Armi”, in

programma da venerd? 30 agosto a domenica 1? settembre. Un fine

settimana per rivivere, indietro nel tempo di 400 anni, la

fortezza di Palmanova che fu nell’anno Domini 1615, grazie al

contributo di oltre 1.200 rievocatori, appartenenti a 60 gruppi e

provenienti da 15 diversi Paesi europei.

“Ho approfittato dell’occasione – scrive in una nota Francesco

Martines, consigliere regionale del Pd – per ringraziare la

Regione e l’assessore in particolare per l’attenzione dimostrata

nei confronti dei 5 siti, fra i quali ci sono le tre citt? di

Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, e per lanciare una

proposta, ben accolta da Anzil, in merito alla necessit? di

creare un cluster delle rievocazioni storiche della nostra

regione, certificando quelle che hanno un vero valore dal punto

di vista storico, culturale e filologico e che ripercorrono le

diverse epoche del passato”.

“Si tratterebbe – prosegue il consigliere dem – di avviare sul

tavolo tecnico-politico istituito istituito di recente fra

assessorati alla Cultura e al Turismo, Promoturismo ed esponenti

dei siti, un percorso per creare questo cluster e individuare

alcuni criteri per la certificazione. Fatto questo, impostare

delle politiche di marketing territoriale che da una parte

facciano conoscere e apprezzare di pi? queste manifestazioni,

valorizzino la nostra storia identitaria e al contempo diventino

veicolo culturale ed economico per una crescita del turismo”.

“Quanto importante possa essere una tale scelta – aggiunge

Martines – lo dimostra la valenza della Rievocazione storica

presentata oggi, il suo ricco programma e la potenzialit? a

livello internazionale. Pi? di 1200 rievocatori in abito

seicentesco si sfideranno in due grandi battaglie in campo

aperto, riproponendo l’inizio della Guerra degli Uscocchi tra la

Repubblica di Venezia e la Casa d’Austria. Sabato, alle 17, la

Battaglia del Vespro e domenica, alle 16, la Riscossa Veneziana.

Nelle stesse due giornate, su Bastione Garzoni (vicino a Porta

Cividale) verr? allestito il campo delle milizie, con pi? di 300

tende, il mercato storico, giochi e attivit? didattiche per

bambini”.

“Sabato 31 agosto, alle 16 – ricorda ancora il consigliere –

verr? innalzato in piazza Grande il Gonfalone della Serenissima,

con successiva rivista delle armi al cospetto del Provveditore e

la parata dei 1200 rievocatori. Alle 21, sempre nella piazza

principale, la Festa Rinascimentale con il teatro dei burattini,

le danze popolari e i canti e le musiche seicentesche, a cura di

Acrobati del Borgo, StudioDanza, In Hoc Signo Tuta, Modi Versus e

la Compagnia del Barbecocul. La serata si concluder? con la

deposizione del Gonfalone alla luce delle lanterne (ore 22.30),

accompagnato dallo spettacolo di tamburi infuocati del Gruppo

Storico della citt? di Palmanova”.

Il programma prevede infine domenica 1? settembre, alle 18, “La

Contesa della Rotella”. In serata la Festa Rinascimentale e

l’innalzamento del simbolo della Serenissima in piazza. Sabato e

domenica sar? possibile svolgere visite guidate alla Fortezza di

Palmanova e alle gallerie del rivellino: alle 10, alle 11 e alle

