(ACON) CITTADINANZA. FORZA ITALIA: IUS SCHOLAE VEICOLO PER COSTRUIRE PONTI

(ACON) Trieste, 22 ago –

periodo agostano si concentra su un argomento che meriterebbe

riflessioni serie e approfondite, scevre da condizionamenti

ideologici. Lo si legge in una nota del gruppo consiliare

regionale di Forza Italia.

“Il nostro Paese che, pi? di altri, soffre di un’immigrazione

irregolare particolarmente pesante, deve con autorevolezza

imporre all’Europa regole che consentano di ripartire tra i vari

Stati gli arrivi di immigrati irregolari sul nostro territorio,

oltre ad ampliare e potenziare accordi con i Paesi di provenienza

che consentano rimpatri certi e veloci”, afferma il consigliere

regionale di Forza Italia, Roberto Novelli.

“Questo aspetto dell’immigrazione – continua Novelli – deve per?

coordinarsi anche con una migliore capacit? di integrazione per

chi ne ha diritto. Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia

rimarca che questi sono entrambi punti fermi, che per? non

esauriscono i ragionamenti e le azioni sul complesso mondo

dell’immigrazione dai Paesi extra Ue. Quando spostiamo

l’attenzione su minori immigrati di seconda generazione, figli di

genitori stranieri residenti che devono aspettare il compimento

dei 18 anni prima di poter richiedere la cittadinanza, anche se

sono nati in Italia e hanno completato un ciclo di studi, allora

? lecito porsi la domanda, perch? no? Sono giovani che studiano

con i nostri figli, parlano l’italiano, molti parlano addirittura

i dialetti locali e a scuola imparano la nostra storia, la

letteratura, guardano i nostri programmi televisivi e seguono gli

stessi influencer sui social. Sono ragazzi e ragazze che vivono e

condividono la realt? di un Paese che sentono loro”.

“Lo ius scholae – si legge ancora nel comunicato – non deve

essere confuso con lo ius soli, ossia con la cittadinanza

concessa per il solo fatto di nascere in Italia. Su questo Forza

Italia era e rimane profondamente contraria, prima di tutto per

evidenti ragioni tecniche e giuridiche di diritto pubblico.

Il futuro della nostra Italia sar? in mano ai giovani di oggi

che, nel caso siano nati in Italia e abbiano completato almeno un

ciclo di studi, crediamo sia legittimo possano diventare

cittadini italiani prima di aver compiuto i 18 anni”.

Conclude Andrea Cabibbo, capogruppo in Consiglio regionale: “?

una questione di giustizia sociale, sulla quale eravamo gi?

intervenuti lo scorso anno per il caso di Mifri Veso, la celebre

triplista pordenonese, che ancora minorenne non poteva

rappresentare il nostro Paese in gare ufficiali, come altri

giovani sportivi, e che dimostra quanto lo ius scholae possa

costituire un veicolo prezioso per abbattere muri ideologici e

costruire ponti solidi e duraturi verso un orizzonte di civilt? e

di piena consapevolezza, anche per l’inclusione sociale e

l’integrazione”.

“Ognuno ? certamente libero di esprimere le proprie opinioni, ma

oltre ai post sui social con i campioni dello sport che vincono

le medaglie olimpiche, ci vorrebbe un pi? serio e approfondito

esame di un tema su cui siamo chiamati dal tempo in cui viviamo a

dare una risposta. Forza Italia ha il merito di aver posto la

questione”, conclude Cabibbo.

