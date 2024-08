(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

L’evento si terrà il 30 agosto nelle acque del Canal Grande

VENEZIA E SUZHOU SI SFIDANO PER LA “COPPA MARCO POLO” IN DRAGON BOAT

L’iniziativa rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni per i 700 anni della morte dell’esploratore veneziano

VENEZIA – Continuano le celebrazioni e gli eventi in onore del 700° anniversario della morte di Marco Polo.

Venerdì 30 agosto, la Coppa Marco Polo vedrà sfidarsi un equipaggio di Dragon Boat composto dalle Università veneziane, e un equipaggio della città gemellata di Suzhou, in Cina.

La sfida si svolgerà in dragon boat sulla distanza di 200 metri tra squadre miste.

L’organizzazione della sfida è a cura dell’Università Ca’ Foscari Venezia con la collaborazione di Fondazione Venezia 2000.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Credito Sportivo, il patrocinio di RAI Veneto e la Media partnership di RAI Cultura.

Il programma

Venerdì 30 agosto 2024

Ore 18.00:

Sfida in Canal Grande tra i due equipaggi sulla distanza di 200 m in due manches.

Domenica 1 settembre 2024

Ore 15.30:

Sfilata dei due equipaggi in Canal Grande durante la Regata Storica.

A seguire le premiazioni.

Gli equipaggi

Università Veneziane – CUS Venezia

Bincoletto Silvia, Bordignon Veronica, Colombo Pietro, Fabris Sabrina, Fiore Martina, Grasselli Emma, Ivanez Nikita, Nascimben Pietro, Nensi Massimo, Pérez Gort Maikel Lázaro, Portalupi Letizia, Scomparin Daniel, Varosio Federica

Coach: Giuseppe Barichello

Suzhou

Bao Yu, Cai Jiawen, Hong Wanliang, Liang Junming, Liu Zhonghao, Lu Yunyun, Zhou Feng, Tang Xiaohui, Wang Yao, Wang Yulu, Zhang Xiaoyan, ZhiRen Yongnan

Coach: Wu LingfengSupporto tecnico e linguistico: Jiao Shuai, Jiang Youwei

L’evento è sostenuto da Marina Punta Passo Srl, Signoretto Lampadari Srl, e Casa vinicola Canella.

