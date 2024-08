(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 BANKITALIA. OSNATO (FDI), BENE PANETTA, NOI AL LAVORO PER ITALIA PIÙ PRODUTTIVA E COMPETITIVA

“Dal governatore Panetta sono arrivate parole chiare sulla necessità di stimolare l’occupazione di donne e giovani, perché ad oggi l’Italia ancora non impiega il suo straordinario ‘capitale umano’ al meglio delle possibilità. Il Governo Meloni ha messo in campo misure di ampio respiro, delle quali già vediamo i primi risultati”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando l’intervento del numero uno di Bankitalia al Meeting di Rimini. “Dalle misure pro-assunzioni della riforma fiscale, attuate anche con la maxi-deduzione fino al 130% del costo per chi impiega le persone più fragili, fino alle decontribuzioni per le lavoratrici madri e gli under-35, finalmente un esecutivo ispirato non dall’assistenzialismo ma dall’obiettivo di una Nazione più forte, capace di coinvolgere le sue forze migliori”, prosegue l’esponente di FdI. “Il Governo sta operando egregiamente anche in materia di immigrazione”, aggiunge in riferimento a un altro tema affrontato da Panetta, “dando nuova linfa ai flussi regolari, che aiutano la nostra economia, senza allentare il contrasto agli ingressi illegali diminuiti del 60%. Tutto questo in pieno accordo con Bruxelles: alla faccia dei sedicenti europeisti che, quando erano al potere, non hanno affrontato alcuna delle questioni sollevate anche dal Governatore. Oggi la sfida è continuare a sostenere il potere d’acquisto delle persone, riducendo la pressione fiscale anche sul ceto medio. Insieme alla proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, che recepisce un’iniziativa della Cisl, questa è la strada per un’Italia più efficiente e coesa. Importante anche l’auspicio della riduzione dei tassi da parte della Bce, che potrebbe aiutare lo sforzo del governo per rendere più sostenibile il debito pubblico insieme all’aumento della produttività, vera chiave per la competitività della nostra Nazione”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati