Autonomia, Laureti (PD): le tantissime firme raccolte sono un chiaro avviso di sfratto al governo

“Per il referendum contro l’autonomia differenziata già mezzo milione di firme raccolte online, cui andranno ovviamente sommate le tante altre raccolte ai banchetti. Numeri del genere, tra l’altro raggiunti in piena estate, fanno capire come non si sia in presenza di una semplice mobilitazione, ma di una spontanea ribellione civile contro lo spacca-Italia. Si tratta un chiaro avviso di sfratto per il governo delle destre: e protagonista è l’intero Paese!”. Così Camilla Laureti, membro della segreteria Pd ed eurodeputata, in un post su X.

