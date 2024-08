Provincia di Rimini/DOMENICA 29 SETTEMBRE SI RINNOVA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

DOMENICA 29 SETTEMBRE SI RINNOVA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato il decreto di indizione, per domenica 29 settembre 2024, dei comizi elettorali per l’elezione dei 12 componenti del Consiglio provinciale di Rimini.

Per il rinnovo del Consiglio (il presidente resta invece in carica fino al 2026, come prevede la lege 56/2014), sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei 27 Comuni compresi nel territorio provinciale, in carica alla data del 29 settembre 2024.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un’unica giornata, domenica 29 settembre, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rimini in via D. Campana 64 (sala Marvelli) dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per la presentazione delle candidature e delle liste l’Ufficio elettorale provinciale, appositamente costituito presso l’ufficio del Segretario Generale, sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 8 settembre (previo appuntamento) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 9 settembre. Nella presentazione delle liste dei candidati è fatto obbligo di rispettare l’equilibrio di genere, per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

