I nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 21 al 27 agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Roma, 20 agosto 2024 – Per chi è in città, il mese di agosto regala diverse occasioni per vivere la Capitale con gli eventi dell’Estate Romana 2024. Musica, teatro, cinema, arte, visite guidate, incontri e laboratori per grandi e bambini: il cartellone di appuntamenti promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale conta tante iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine e nell’ambito dei progetti ideati dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”.

Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Al Parco del Ponte Nomentano (via Nomentana, altezza civico 416), debutta la prima edizione di Scena Arenaniene, rassegna a cura della Società Cooperativa Tam Tam. Fino al 31 agosto, un interessante calendario di performance, dalla commedia agli spettacoli musicali, ma anche laboratori per bambini e ragazzi. Di seguito, gli spettacoli in programma questa settimana: il 21 e 22 agosto Clara Costanzo sarà sul palco con A nanna dopo Carosello, storie curiose e divertenti su una tv che non esiste più. Il 23 agosto è atteso Andrea Rivera con il suo E.T…. Citofono Casa, giochi di parole sui tic e le nevrosi della società intervallati da canzoni ironiche in stile Gaber-Jannacci; il 24 agosto appuntamento con il comico napoletano Lucio Caizzi e il suo Beato me, che tra un aneddoto, un calembour e una battuta, coinvolgerà il pubblico in una serata divertente, leggera e piena di ironia. È un Omaggio al Teatro Comico quello portato in scena il 25 e 26 agosto alle 19 da Salvatore Mazza, un viaggio attraverso i grandi protagonisti della commedia quali Petrolini, De Filippo, Totò, Bramieri, Noschese e molti altri. Il 27 agosto alle 19 Fabio Sebastiani presenta Delitti imperfetti, una galleria di personaggi che oggi caratterizzano il panorama dei fatti di cronaca: individui borderline, sempre al limite tra normalità e follia, tra compostezza quotidiana e crimine dettato da “futili motivi” (liberamente tratto da un lavoro di Max Aub). A seguire, Clonazione da Tiffany, commedia esilarante sul conflitto tra il progresso scatenato e l’elemento umano. Di e con Marco Belocchi, in scena con Cristina Sciabbarrasi, Giovanni Ribaud, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Dario Bianconi. Tranne dove diversamente indicato, spettacoli alle 21.15. Ingresso a pagamento.

Dal 22 al 29 agosto, il Municipio XIII si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con Energie Creative – Espressioni dal vivo nel territorio, una celebrazione della cultura e delle arti che animerà le piazze con spettacoli, musica, teatro e molto altro a cura di Esperia aps. La rassegna si apre il 22 agosto alle 21 con Marco Capretti che mette in scena, a piazza Ormea, il suo spettacolo di cabaret Stanno in mezzo a noi, performance esilarante che riflette vizi e virtù della vita quotidiana. Il 24 agosto alle 19.30 è in programma Baladi Saidi, performance di danza e fuoco con Rosanna Tettamanti. Ci si sposta in piazza S. Maria delle Fornaci il 25 agosto alle 19 per Sfarfallando, omaggio all’opera del grande commediografo italiano Aldo Nicolaj ideato e diretto da Alessandra Ferro con la Compagnia teatrale Ferro e fuoco aps. Si torna in piazza Ormea il 26 agosto alle 21 con lo show di Mago Lupis (Daniele Lepantini) Il trucco c’è… ma non mi dona!, una “comedy magic” in cui gli spettatori verranno catapultati in situazioni al limite dell’assurdo tra gags e magie bizzarre; il 27 agosto, sempre alle 21, va in scena Patrimonio, spettacolo teatrale con Francesco Testi che esplora il complesso rapporto tra padre e figlio attraverso il tema dell’eredità. Ingresso libero.

A Piazza Gianicolo, la manifestazione estiva presentata da Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, il 27 agosto alle 21.30 torna il Summer Comedy Camp, format di open mic promosso dal collettivo di stand up Roma comedy club e dal Pierrot Le Fou, punto di riferimento per la stand up comedy romana. Ingresso libero.

MUSICA

Prosegue fino al 7 settembre l’estate all’insegna della grande musica jazz con Village Celimontana, la rassegna organizzata da Jazz Village Roma. Questa settimana alle ore 22, tra gli artisti sul palco di Villa Celimontana (via della Navicella 12) si segnalano: la Lennon Band (21 agosto); per il Festival Brasiliano Botequim De Maria a cura di Maria De Freitas, l’Eddy Palermo Bossa Trio (22 agosto), Jim Porto (23 agosto) e Pamela D’Amico (24 agosto); la consueta programmazione riprende con i Fuzzy Dice (25 agosto). Torna l’appuntamento con Greg ogni luneday in compagnia di Claudio “Greg” Gregori (26 agosto). In partenza il 27 agosto il Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno che prende il via con la Bixie del M° Carlo Capobianchi. Ingresso gratuito.

Al Parco del Celio (ingresso da via del Parco del Celio), continua fino al 22 settembre Jazz&Image – Live @Colosseo il festival jazz a cura dell’Associazione culturale Sound&Image. Di seguito, i concerti in programma questa settimana alle 21: Max Ionata Quartet (21 e 22 agosto); Filippo Bianchini Bruxelles Trio (23 agosto); Luigi Cinque Hypertxt Or’chestra (24 agosto); Joy Garrison Blues Band (25 agosto); Stefano Sabatini Quartet (26 agosto); Susanna Stivali (27 agosto). Ingresso a pagamento; acquisto biglietto presso la biglietteria della manifestazione. Prenotazioni su prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com, chiamando allo 06.86781296 o su WhatsApp al numero 349.9770309.

Fino al 12 settembre, una delle terrazze panoramiche più celebri di Roma fa da scenario d’eccezione a Piazza Gianicolo, la manifestazione estiva organizzata da Scomodo in collaborazione con il Cotton Club.Tra gli appuntamenti della settimana, il 21 agosto alle 19 c’è Glamorize, il party queer con quiz, karaoke, live e dj set; il 23 e 24 agosto alle 22, torna 1000 sound, l’appuntamento con alcuni dei dj più iconici della scena romana e non solo. Il 26 agosto alle 21.30 torna il lunedì all’insegna del karaoke con Lasciatemi cantareeee! accompagnati da Dj Francy e Djack. Ingresso libero.

In piazza Ormea, per la rassegna Energie Creative – Espressioni dal vivo nel territorio a cura di Esperia aps, il 23 agosto alle 21 è dedicato ai grandi cantautori romani degli anni ’70 da Claudio Baglioni ad Antonello Venditti e Franco Califano, il concerto Semo gente de borgata con le Nuvole Barocche (Giovanni Bocci: voce e tromba; Luca Menicucci: chitarra). Il 24 agosto, sempre alle 21, appuntamento con Rock for change, concerto rock organizzato da Magic Amor, che ripercorre i grandi successi della musica rock italiana degli anni ’80 e ’90, da Ligabue a Vasco Rossi, e che punta a sensibilizzare la comunità su quanti bambini nel mondo vivano ancora in condizioni di indigenza e su quanto un nostro piccolo contributo possa cambiare la vita di molti di loro. Ingresso libero.

Per Scena Arenaniene, rassegna teatrale a cura della Società Cooperativa Tam Tam, sul palco del Parco del Ponte Nomentano (via Nomentana, altezza civico 416), il 25 e 26 agosto alle 21.15 Daniele Savelli porta al pubblico Storia di Rino, spettacolo sul cantautore e l’uomo Rino Gaetano attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Un viaggio fra i suoi brani e le sue parole, un tributo in musica tra idee, storie vissute e sogni di libertà. Ingresso a pagamento.

CINEMA

Al Casilino Sky Park (via della Bella Villa 106), prosegue fino al 24 settembre CINEMA SUL TETTO – Visioni Periferiche, la rassegna cinematografica proposta da Fusolab che il martedì alle 21, propone un calendario di interessanti proiezioni (e non solo) su una terrazza panoramica posta a 18 metri di altezza. Il 27 agosto è in cartellone Grazie ragazzi di Riccardo Milani. Ingresso libero (max 200 spettatori).

Continua fino all’8 settembre Arena Garbatella, la grande sala cinematografica all’aperto, nel parco Maurizio Arena in piazza Benedetto Brin, ideata e a cura di Olivud srl. Di seguito, le pellicole proiettate in settimana alle ore 21.30: The Old Oak di Ken Loach (21 agosto); Green Border di Agnieszka Holland (22 agosto); Io Capitano di Matteo Garrone (23 agosto); Zamora di Neri Marcorè (24 agosto); Palazzina Laf di Michele Riondino (25 agosto); Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi (26 agosto); L’arte della gioia Parte 1 di Valeria Golino (27 agosto). Biglietti online su http://www.2tickets.it. L’arena aderisce all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura che propone tutti i film italiani ed europei al prezzo ridotto di € 3,50.

Nel quartiere Esquilino, all’interno dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, fino al 15 settembre continua la programmazione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la storica arena cinematografica all’apertoa cura di ANEC LAZIO, giunta alla XXIV edizione. Oltre alle rassegne e proiezioni dei migliori film dell’ultima stagione cinematografica, partecipano anche diversi ospiti d’eccezione. In programma: Inside Out 2 diKelsey Mann (21 agosto); Hopper – Una storia d’amore americana di Phil Grabsky (22 agosto); La chimera di Alice Rohrwacher (23 agosto); C’era una volta in Bhutan – The Monk and the Gun di Pawo Choyning Dorji (24 agosto); Challengers di Luca Guadagnino (25 agosto). Il 26 agosto è atteso il regista Marco Bellocchio che presenterà al pubblico la versione restaurata in 4K del suo film del 1972 Sbatti il mostro in prima pagina, con un indimenticabile Gian Maria Volonté; il 27 agosto è in cartellone La treccia di Laetitia Colombani. Inizio proiezioni alle 21.15; biglietti disponibili online su http://www.cinevillageroma.it e http://www.vivispettacolo.it.

Nel Municipio XII, in largo Alessandrina Ravizza, fino all’8 settembre il CineVillage Monteverde, l’arena organizzata da Agis Lazio srl, prosegue con la sua proposta di film di successo usciti recentemente nelle sale, arricchiti da incontri con personalità del cinema. Novità di quest’anno: Il cinema in cuffia, per vivere un’esperienza immersiva a livello sonoro con un audio di alta qualità. A ogni spettacolo, gli spettatori ricevono una cuffia bluetooth, che viene poi ritirata e igienizzata dallo staff. Di seguito, le proiezioni della settimana: Il gusto delle cose di Tran Anh Hung (21 agosto); Back to Black di Sam Taylor-Johnson (22 agosto); Priscilla di Sofia Coppola (23 agosto); Estranei – All of us Strangers di Andrew Haigh (24 agosto); Cattiverie a Domicilio – Wicked Little Letters di Thea Sharrock (25 agosto); IF – Gli amici immaginari di John Krasinski (26 agosto); Hit Man – Killer per Caso di Richard Linklater (27 agosto). Inizio proiezioni alle 21.15; biglietti disponibili online su http://www.cinevillageroma.it e http://www.vivispettacolo.it.

Nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca prosegue Cinema di Raccordo 2, la rassegna a cura di Maria Vittoria Pellecchia che porta sul grande schermo i migliori film italiani e stranieri usciti in sala negli ultimi mesi. Queste le proiezioni della settimana alle ore 21: Perfect Days di Wim Wenders (21 agosto); Palazzina Laf di Michele Riondino (22 agosto); The Holdovers – Lezioni di Vita di Alexander Payne (23 agosto); Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (24 agosto); The Old Oak di Ken Loach (25 agosto); Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti (27 agosto). Biglietti online su http://www.vivaticket.com.

Presso il Teatro all’aperto Ettore Scola, la grande arena immersa nel Parco di Villa Borghese, prosegue la programmazione estiva della Casa del Cinema a cura della Fondazione Cinema per Roma: ogni giorno, una proiezione a ingresso gratuito nell’ambito di interessanti rassegne. Nel corso della settimana, per il ciclo Vite straordinarie, serie di titoli che ricostruiscono le vicende pubbliche e private di personaggi unici che hanno fatto la storia dell’arte, della cultura e della politica, sono in cartellone: Francesco di Liliana Cavani (21 agosto); Frida di Julie Taymor (22 agosto; v.o.s.); Il Caso Mattei di Francesco Rosi (24 agosto); Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel (25 agosto; v.o.s.); Hammamet di Gianni Amelio (27 agosto).

In chiusura Summer Tales, che ha proposto una serie di film ambientati nel corso dell’estate: il 23 agosto appuntamento con Caccia al ladro, capolavoro immortale del maestro Alfred Hitchcock (v.o.s.).

Il 26 agosto, infine, prende il via la rassegna Storie di libri, sei film – alcuni basati su opere di grandi scrittori – che vedono protagonisti la letteratura, la passione e il mistero del testo scritto, la sua forza di emancipazione, il suo carattere romantico e ribelle. Si inizia con L’uomo nell’ombra di Roman Polanski (v.o.s.), tratto dal romanzo “Il ghostwriter” di Robert Harris.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info e programmi completi su http://www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila, è in arrivo in sala il 21 agosto Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo della celebre saga animata firmata Illumination, diretto da Chris Renaud e Patrick Delage.

Proseguono, inoltre, le proiezioni di Fremont di Babak Jalali e de Il mistero scorre sul fiume diretto da Shujun Wei, in selezione ufficiale a Cannes (entrambi in v.o.s.).

Programmazione completa disponibile su http://www.cinemaaquila.it.

ARTE

Negli spazi del Mattatoio di Roma c’è tempo fino al 25 agosto per visitare le due mostre in corso. Nel Padiglione 9a, L’alba che aspettavo. Portogallo, 25 aprile 1974 – Immagini di una rivoluzione proposta e presentata dall’Ambasciata del Portogallo in Italia, promossa da Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il Camões, I. P., il Ministero della Cultura del Portogallo e curata da Alessandra Mauro con Contrasto. Attraverso circa 100 fotografie di grandi autori portoghesi, italiani e internazionali, filmati d’epoca, installazioni video e wallpaper, l’esposizione ripercorre, a 50 anni di distanza, gli eventi della “rivoluzione dei garofani”. Nel Padiglione 9b, Serafino Maiorano. ANIMO SOS.PESO, prima antologica dedicata all’artista, a cura di Ada Lombardi, con oltre cento tra le sue opere più rappresentative realizzate a partire dalla metà degli anni Ottanta.

Entrambe le esposizioni sono a ingresso libero e visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; chiuso lunedì (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura).

Al Palazzo Esposizioni Roma si conclude il 25 agosto la II edizione del Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri a Roma, a cura di Lorenzo Benedetti con la collaborazione di Francesca Campana. La mostra Expodemic racconta lo stretto legame tra la nascita e lo sviluppo delle esposizioni e la storia delle Accademie, sia attraverso il coinvolgimento di artisti stranieri attualmente residenti sia con documenti storici.

Proseguono, invece, le mostre attualmente in corso: il progetto espositivo MATERIAE,a cura di Laura González Flores, fino al 6 ottobre, presenta le opere dell’artista messicano Javier Marín, scultore, disegnatore e pittore che da oltre 30 anni rende omaggio alla cultura e alla storia dell’arte italiana, contaminando i temi di ispirazione preispanica con forme e linguaggi propri del manierismo toscano e del barocco romano. Nello spazio espositivo di via Nazionale è presentata la produzione più recente di Marín (35 opere), incentrata sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sul tema della sostenibilità ambientale. Un’altra sezione della mostra è allestita presso il Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano.

È ancora visitabile fino al 1° settembre, la mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa da Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti.

Orari mostre: dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Negli spazi museali del MACRO, chiudono al pubblico il 25 agosto tutte le mostre in corso. Tra queste, si segnalano: Il sospetto del paradiso, prima esposizione dedicata da un’istituzione museale a Patrizia Cavalli (Todi, 1947 – Roma, 2022), figura cardine della poesia italiana del secondo Novecento. In mostra, oltre 200 fotografie di Lorenzo Castore scattate nella sua casa romana e una selezione di dattiloscritti e manoscritti insieme a diversi progetti editoriali che l’hanno vista collaborare con artisti visivi. Viene, inoltre, mostrato il processo impiegato dalla Cavalli per l’annotazione, costruzione, limatura e pubblicazione delle poesie. Il pubblico, infine, potrà ascoltare le parole della Cavalli nel video di Gianni Barcelloni dalla serie Il navigatore. Ritratti di scrittori. E poi ancora la mostra Autoritratto al lavoro, prima grande mostra antologica dedicata dal museo all’artista romana Elisabetta Benassi, dellaquale vengono ripercorsi oltre venti anni della sua produzione, giustapponendo lavori storici dei primi anni Duemila, a opere recenti e a tre nuove produzioni realizzate appositamente per l’occasione.

Si segnala che, per motivi tecnici, al momento non sono aperte al pubblico le mostre Accelerazione di Stefano Tamburini e HYbr:ID di Alva Noto.

Tutte le esposizioni sono visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 60 minuti prima della chiusura. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative all’insegna dell’arte e della cultura promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il 24 agosto è in programma un nuovo appuntamento di Luci su Massenzio, la manifestazione che tutti i sabati sera d’estate anima una delle aree archeologiche più belle della campagna romana. Dalle 19 alle 20.30, tre postazioni didattiche dislocate nei punti chiave della Villa di Massenzio accoglieranno i visitatori per raccontare, in italiano, inglese e LIS, come si svolgeva la vita nel complesso imperiale. Per l’occasione, il sito vedrà l’apertura straordinaria fino alle ore 22 (ultimo ingresso alle 21.30). Ingresso gratuito.

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Tornano le Passeggiate romane, ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna noti e meno noti. Il 21 agosto alle 9 si terrà la visita, con interprete LIS, Non è la Torre Argentina ma del Papito, una delle poche torri medievali romane giunte a noi nella sua interezza. Attività gratuita per tutti; non adatta a persone con difficoltà motorie (appuntamento alla Torre, in piazza dei Calcarari). La visita non comprende l’ingresso all’area archeologica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 8 partecipanti). Il 26 agosto alle 19 si potrà andare alla scoperta di Porta del Popolo nella visita guidata con interprete LIS: dopo una breve sosta all’esterno del monumento per illustrarne la storia, si potrà entrare all’interno della Porta fino a percorrere il camminamento superiore con affaccio sulla piazza. Sarà anche l’occasione per conoscere il Centro di Documentazione del Sito Unesco di Roma che ha sede proprio all’interno della struttura. Appuntamento nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

Dopo la pausa estiva, torna aMICi, ciclo di visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card. Appuntamento il 27 agosto alle 16.30 alla Galleria d’Arte Moderna con la visita, con interprete LIS, alla mostra L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano, il racconto di uno dei movimenti più eclettici e originali del primo Novecento italiano. Ingresso gratuito riservato esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e alle persone sorde, prenotazione consigliata allo 060608 (max 25 partecipanti).

Proseguono, con l’orario estivo, le visite guidate al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile, realizzate durante la Seconda guerra mondiale, riaperte al pubblico con un nuovo allestimento multimediale immersivo. Questa settimana, si potrà prenotare la visita (per i singoli, in lingua italiana) per il 24 agosto alle 10 e il 25 agosto alle 17. Restano invariati gli orari di visita per i gruppi. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti ad appuntamento). Info e acquisto biglietti:

http://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia; https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera (21 agosto alle 18; 24 agosto alle 19);Ritorno alla Stelle(21 e 23 agosto alle 19; 22 agosto alle 18; 25 agosto alle 19 e alle 21.30); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (21 e 24 agosto alle 21.30; 22 agosto alle 19); La Notte stellata (22 agosto alle 21.30; 27 agosto alle 19); Una dorata cupola di stelle (23 e 27 agosto alle 21.30); From Earth to the Universe (27 agosto alle 18; in inglese). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). http://www.museiincomuneroma.it; http://www.sovraintendenzaroma.it.

KIDS

Al Parco del Ponte Nomentano (via Nomentana, altezza civico 416), Scena Arenaniene, la rassegna teatrale a cura della Società Cooperativa Tam Tam, dedica una parte della sua programmazione al giovane pubblico. Il 22 agosto appuntamento con Maga Mary, una maga un po’ buffa che ha bisogno dell’aiuto dei bambini per riuscire nei suoi esperimenti magici; il 23 agosto sarà in scena Il Principino e Clown Carotina: Eleonora Cirulli, nei panni di un’esilarante clown, intratterrà i più piccoli in modo sempre originale e diverso, con favole e tante bolle di sapone. Spettacoli alle ore 19. Ingresso gratuito.

Gatta Nera Teatro propone diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli nell’ambito di Energie Creative – Espressioni dal vivo nel territorio, la rassegna a cura di Esperia aps. Il 23 agosto alle 16.30, nel giardino Vincenzo Paparelli (via Cornelia 73), è in programma Il Grancircone di Flik e Flok, performance circense per bambini con acrobazie, magie e giocolerie. Il 25 agosto alle 20.30, in piazza Ormea, la compagnia torna in scena con Fiabe dipinte, spettacolo teatrale interattivo che trasformerà lo spazio in un mondo incantato abitato da principi e principesse. Il 27 agosto alle 19, sempre a piazza Ormea, appuntamento con Balla con noi, laboratorio di danza interattivo dedicato a tutti, ma in particolare ai più piccini, per ballare insieme nella vivace atmosfera della manifestazione. Ingresso libero.

A Piazza Gianicolo, la manifestazione estiva presentata da Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, il 25 agosto alle 10 è dedicato ai più piccoli il Laboratorio di pittura di Scomodo Kids nel corso del quale i giovani “artisti” potranno sviluppare la loro creatività partendo da storie e racconti. Partecipazione gratuita.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma appuntamento con Gabriele Catanzaro che, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli alla scoperta del mondo delle stelle con gli spettacoli Vita da stella (23 agosto) e Accade tra le stelle (25 agosto), mentre il 24 agosto torna Girotondo tra i Pianeti. Spettacoli alle ore 18; acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

INCROCI ARTISTICI

Dal 22 al 31 agosto, Bluecheese Project riporta nella Capitale Rione Roma Tour Festival, il Festival dei Tour che conduce i visitatori lungo traiettorie inedite e inaspettate. Visite guidate, trekking urbani, incontri gastronomici e molto altro: attraverso i racconti di guide d’eccezione, insieme alle voci dei cittadini, il progetto intende dar vita a una nuova, mutevole, mappatura della città. Si parte il 22 agosto alle 10 (appuntamento: via Nomentana 70) con il Fake Tour di Villa Torlonia, alla scoperta del lato esotico e lussuoso della villa, tra finte rovine e specie di piante esotiche (in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT; guide: Arianna Fusco, Emiliano Proietti Pannunzi); alle 17.30 ci si sposta al Parco di San Gregorio al Celio (salita di S. Gregorio 3) per Il giardino degli insetti utili, laboratorio di giardinaggio urbano e biodiversità con distribuzione di semi selezionati (anche questo in collaborazione con il Museo degli Alberi EMoT; relatore: Emiliano Proietti Pannunzi). Il 23 agosto alle 10 ci si ritroverà a largo di Torre Argentina (angolo via Florida) con Arianna Fusco per La Roma dei fondamentali: Campo Marzio, visita guidata alla scoperta delle origini di Roma, tra miti e storia. In via della Pace, il 24 agosto alle 17.30 torna l’atteso appuntamento curato dagli abitanti del centro storico. Il tour di quest’anno sarà guidato da Giovanni La Gorga, in arte Dj Giovannino (ideatore del format From My House In Da House, un progetto musicale – anche documentario – che vuole recuperare l’identità dei centri storici e ripopolare le strade con i suoi cittadini). Per Guida per un giorno – Socialità a Roma ieri e oggi, in sua compagnia si seguirà un percorso tra i luoghi della Roma creativa e notturna degli anni ’90 e 2000, con una riflessione sul processo di turistificazione del territorio (max 50 partecipanti). Il suo racconto è protagonista anche degli scatti della mostra fotografica Noi siamo qui _ Roma tra luci e ombre di Valentina Bellomo, visitabile dalle 18.30 in via dell’Arco di Parma 18. Qui, in contemporanea, lo street artist Lucamaleonte inaugurerà l’opera site specific Occhi aperti su Roma (max 50 partecipanti). Atteso, infine, un talk sul tema dell’arte partecipata tra cittadini e operatori culturali, a cura di Lara de Angelis e Pierpaolo Fabrizio di Bluecheese Project (max 30 partecipanti). Il 25 agosto alle 9.30 Ambra Giorgi condurrà un bike tour alla scoperta de I Parchi di Roma: una pedalata collettiva con partenza dalla Terrazza del Pincio (max 40 partecipanti); alle 17.30, si torna al Parco di San Gregorio al Celio per Stencil Ball, laboratorio di stencil con l’artista Baruz,(max 20 partecipanti). Stessa location, il 26 agosto alle 10.30, per Come organizzare un cicloviaggio, laboratorio condotto da Lucio Gregorini; alle 18, da piazza della Rovere, partirà invece un Trekking urbano alla scoperta della storia del Gianicolo con Esther Maurini. Il 27 agosto alle 17.30, con partenza da via Rosa Raimondi Garibaldi 16, prenderà il via la visita/laboratorio a Il Giardino Zen giapponese della Garbatella, condotto da Sara Malchiodi; in contemporanea, da piazza de’ Renzi, partirà Roma con il naso all’insù, visita guidata da Martina Cardillo, astrofisica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica: un percorso per conoscere le influenze che la Luna e i pianeti hanno avuto sulla storia della città. Tutte le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria su http://www.rioneroma.it/programma-e-prenotazioni-rrtf24 (tranne dove diversamente indicato, max 45 partecipanti).

Nell’ambito di Energie Creative – Espressioni dal vivo nel territorio, il progetto multidisciplinare a cura di Esperia aps, il 22 agosto alle 18.30, in piazza Ormea, il maestro Carlo Molinari propone un Open day di scacchi, con sessioni di gioco simultaneo per scacchisti di ogni livello ed età; il 26 agosto alle 19, con partenza da piazza S. Maria delle Fornaci, Federica Padovani della Cooperativa sociale Il castello delle idee, condurrà una Visita guidata “delle Fornaci”. Storia, tradizione, arte e modernità faranno da sfondo a una passeggiata itinerante per approfondire aspetti noti e meno noti di questa piccola, ma molto suggestiva, porzione del Municipio XIII. Partecipazione gratuita.

È in corso Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 4° Festival dell’Agro Romano Antico, progetto a cura dell’associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS in partnership con l’associazione Ponte Lupo ETS e il FAI, con la direzione artistica di Urbano Barberini. Il 24 agosto alle 17.30 appuntamento di fronte all’ingresso del Teatro Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino 5) per Street HeArt: una passeggiata nel cuore del VI Municipio: in compagnia della giornalista Carla Cucchiarelli e della street artist Tina Loiodice, una camminata alla scoperta delle più recenti installazioni di Street Art. L’appuntamento è a cura dell’Associazione Pontieri del Dialogo. Per chi utilizza i mezzi pubblici, l’appuntamento è anticipato alle ore 17 presso la fermata della Metro C Torre Angela. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail promozione@mthi.it o al numero 350.0119692 (anche WhatsApp). Max 40 persone.

Con Scena Arenaniene, la rassegna teatrale a cura della Società Cooperativa Tam Tam, sarà possibile scoprire i segreti del Ponte Nomentano grazie alla visita guidata condotta da Dino Ruggero il 24 agosto alle 19: rivisitazione storica e racconto delle vicende recenti del ponte, simbolo della manifestazione. Partecipazione gratuita con partenza dal Parco del Ponte Nomentano (via Nomentana, altezza civico 416).

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Per gli iscritti alla Rete delle Biblioteche di Roma, si segnala che per tutta l’estate è attiva un’Edicola digitale dalla quale accedere a una vasta collezione di periodici, riviste e quotidiani locali, nazionali e internazionali di 90 paesi in 40 lingue diverse. Il servizio è fruibile attraverso la piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine) e distribuito da PressReader. Disponibile previo accesso sul portale delle Biblioteche tramite nome utente e password. Tutte le info su http://www.bibliotechediroma.it/opac/article/edicola-digitale/card-mlol.