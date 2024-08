Coppe Europee Softball – Seconda Giornata

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Le forlivesi superano Praga nel recupero e Vienna in serata con una grande giornata di Ilaria Cacciamani. Il maltempo limita a due sole gare la seconda giornata di Coppa Coppe a Haarlem, doppio impegno di Saronno nella terza giornata. Novaresi battute da Pantere e Vichinghe.

