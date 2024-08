Comunicato stampa: Polizia Locale. Controlli 15-18 agosto.

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 POLIZIA LOCALE

Comune di Cervia

COMUNICATO STAMPA

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Durante l’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato le attività di prevenzione

e controllo sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire il decoro urbano, la sicurezza della

viabilità e la tutela dei consumatori.

Tra giovedì 15 e domenica 18 agosto, sono state impiegate in media 14 pattuglie al giorno,

operanti dalle 7 del mattino fino alle 3 del giorno successivo. Queste pattuglie, alcune in borghese,

hanno svolto servizi a bordo di veicoli, a piedi, in bicicletta e con Unità Mobile nelle località di

Tagliata, Pinarella e lungo l’arenile. Numerose le segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa.

Nel dettaglio, le attività svolte hanno incluso:

Il controllo e l’identificazione di 80 persone;

L’accertamento di 11 violazioni a carico di attività economiche, per il mancato rispetto delle

normative di settore. Inoltre, i controlli specifici contro l’abusivismo commerciale hanno

portato a 1 sequestro amministrativo di prodotti;

Dieci interventi per incidenti stradali, di cui sei con feriti; Due conducenti dei veicoli coinvolti

sono risultati positivi ai controlli per la guida in stato di ebbrezza e denunciati all’Autorità

Giudiziaria.

Oltre 50 veicoli fermati e sottoposti a pretest etilometrico;

Numerose sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada, relative a norme di

comportamento e sosta dei veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione dei monopattini, con l’accertamento

di 17 violazioni legate all’utilizzo improprio o al mancato rispetto delle norme di

comportamento.

Nel fine settimana erano attive anche le unità degli “Educatori di strada” a Milano Marittima e

Pinarella di Cervia. Questi operatori si sono impegnati a fornire informazioni e a prevenire l’abuso di

alcol e droghe, offrendo un’alternativa positiva ai fenomeni di “Mala movida”. Tale collaborazione,

frutto di un progetto della Polizia Locale, ha visto il coinvolgimento dell’AUSL Ravenna – SERT ed

è stata parzialmente finanziata dalla Regione Emilia Romagna.

Infine, si segnala che nella serata di sabato, la Polizia Locale ha prontamente rintracciato un

bambino che si era smarrito nei pressi della rotonda I maggio. Il bambino è stato immediatamente

accompagnato al presidio estivo della Polizia Locale in viale Romagna, dove ha potuto riabbracciare

i genitori.

Cervia, 20 agosto 2024

Il Comandante

Giorgio Benvenuti