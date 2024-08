Com. stampa Estate senza fine a Valfornace: dopo successo Festa Rinascita, triennali a San Maroto e Sagra Arrosticini a Fiordimonte concerto del Coro Monti Azzurri e concerto dei Vincisgrassi + foto

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

mar 20 agosto 2024 ESTATE SENZA FINE A VALFORNACE DOPO IL SUCCESSO DELLA FESTA DELLA

RINASCITA, DELLE TRIENNALI A SAN MAROTO E DELLA SAGRA DEGLI

ARROSTICINI A FIORDIMONTE

Il sindaco ringrazia gli organizzatori: “Questi eventi hanno rappresentato un’importante

occasione di incontro e condivisione per le nostre comunità”

Le iniziative proseguono con il concerto del Coro Monti Azzurri, il concerto dei Vincisgrassi e

poi, a settembre, con gli eventi della rassegna “MarcheStorie”

Estate senza fine a Valfornace dopo il grande successo dei tanti tornei sportivi, degli

spettacoli all’aperto e dei numerosissimi appuntamenti che si sono susseguiti nelle

ultime settimane e, in particolare, della Festa della Rinascita in onore di Santa Maria

Assunta, delle Feste triennali a San Maroto e della Sagra degli Arrosticini a

Fiordimonte.

“Questi eventi – sottolinea il sindaco di Valfornace, Massimo Citracca – hanno

rappresentato un’importante occasione di incontro e condivisione per le nostre

comunità confermando, ancora una volta, la forza della tradizione e dello spirito di

collaborazione che ci unisce. Un ringraziamento speciale va al parroco don Roberto

Rafaiani per il suo impegno e la sua guida spirituale durante le Feste Triennali a San

Maroto. Grazie a lui, l’evento ha avuto un significato ancora più profondo per tutti i

partecipanti. Desideriamo anche esprimere la nostra gratitudine al Comitato delle

Feste di San Maroto, il cui lavoro instancabile ha reso possibile l’ottima riuscita della