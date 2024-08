CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 21 Agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

AL NORD

Al mattino qualche addensamento sul Triveneto ma senza fenomeni di rilievo

associati, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra

Veneto e Friuli, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si

rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità

cumuliforme in formazione sui rilievi, tempo invariato altrove. In serata

tempo che torna asciutto con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali rovesci

attesi tra Campania, Basilicata e Calabria, nessuna variazione sui restanti

settori. In serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con

cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.

