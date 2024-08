(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

mar 20 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA FORZA ITALIA – ROBERTO BAGNASCO E CLAUDIO MUZIO

Carceri, una delegazione di Forza Italia in visita alla Casa Circondariale di Genova Marassi.

Presenti l’on. Roberto Bagnasco e il capogruppo in Regione Claudio Muzio: “Sopralluogo importante per approfondire la conoscenza dei problemi nel più grande carcere della Liguria”.

Proseguono i sopralluoghi degli esponenti di Forza Italia nelle carceri liguri, nel quadro dell’iniziativa nazionale promossa dal partito guidato da Antonio Tajani. Questa mattina una delegazione composta dall’on. Roberto Bagnasco e dal capogruppo in Regione Claudio Muzio ha fatto visita alla Casa Circondariale di Genova Marassi, la più grande di tutta la Liguria, con una popolazione carceraria di circa 700 persone.

“Questi sopralluoghi – dichiara l’on. Bagnasco – sono molto importanti per avere una conoscenza diretta dei problemi e quindi per indirizzare la nostra azione sia a livello nazionale che a livello regionale, in vista delle prossime iniziative che Forza Italia assumerà su un tema, quello della condizione carceraria, che ci sta da sempre molto a cuore”.

Aggiunge il capogruppo in Regione Claudio Muzio: “Ringrazio la dirigenza ed il personale che ci hanno accompagnato, consentendoci di avere un quadro d’insieme molto puntuale della situazione carceraria a Marassi. Dal punto di vista strutturale ho trovato l’edificio ben manutenuto. Una criticità su cui ritengo si debba intervenire con urgenza è rappresentata dal fatto che diverse celle ospitano fino a sei detenuti: una situazione difficile se si pensa che spesso le persone recluse hanno culture, religioni, usanze e abitudini alimentari diverse e quindi si crea un problema di convivenza che andrebbe risolto, a mio avviso, con il frazionamento delle stanze, portandole a poter ospitare un massimo di due persone”, conclude Muzio.

