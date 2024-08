(ACON) PRIDE FVG. HONSELL (OPEN): DELUSIONE PER MANCATO PATROCINIO DI LIGNANO

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 (ACON) Trieste, 20 ago – “Esprimo delusione per il mancato

patrocinio del Comune ospitante alla manifestazione organizzata

del Fvg Pride, che si terr? il 31 agosto a Lignano Pineta. Come

sindaco di Udine fui molto orgoglioso di sostenere tale

manifestazione nel 2017, quando si svolse a Udine per la prima

volta in regione”. Lo sottolinea, in una nota, il consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“? una manifestazione dove si celebra il diritto alla libert? di

realizzare la propria personalit? e quindi anche la libert? di

esprimere il proprio orientamento sessuale, come del resto ?

sancito dalla Costituzione”, ricorda il consigliere.

“Certamente ? una manifestazione anche politica, nella quale

soprattutto i giovani si riprendono le piazze delle citt?

manifestando i valori di libert?, fratellanza e uguaglianza. Il

manifesto che accompagna la manifestazione esprime questi

valori”, prosegue Honsell.

Che chiude cos?: “Le prese di posizione su temi internazionali e

sui recenti comportamenti del Governo nel manifesto derivano

dall’applicazione coerente e senza ipocrisie di tali valori. Viva

il FVG Pride 2024!”.

