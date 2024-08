(ACON) AEROPORTO GO. BERNARDIS (FP): ACCOLTA PROPOSTA PER MUSEO DEL VOLO

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 (ACON) Trieste, 20 ago – “Il governatore Fedriga e la Giunta

regionale, nel corso della manovra estiva di Assestamento di

bilancio, hanno accolto il mio ordine del giorno che impegna a

valutare ogni possibile iniziativa per realizzare un Museo del

Volo presso lo storico aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia”.

Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Diego

Bernardis (Fedriga presidente) primo firmatario e promotore

dell’ordine del giorno intitolato “Creazione di un museo del volo

negli edifici storici dell’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia” e

collegato al ddl 23 Assestamento del bilancio per gli anni

2024-2026.

“Questa importante decisione – continua Bernardis – ? un

ulteriore passo avanti nella valorizzazione di un’infrastruttura

di eccellenza del territorio. Con i recenti stanziamenti

regionali, il primo da 150mila euro proposto dal sottoscritto per

la realizzazione del Piano di destinazione d’uso e il secondo da

2,5 milioni di euro per un’ampia riqualificazione dell’area

aeroportuale, si pongono solide basi per dare nuovo slancio e

visibilit? all’aeroporto di Gorizia”.

“L’idea di creare un Museo del Volo ? stata inizialmente proposta

dal gruppo consiliare della Lega in Consiglio comunale di Gorizia

e mira a utilizzare le nuove tecnologie per raccontare la storia

e la tradizione del volo che ha caratterizzato la citt? nel corso

degli anni. Questo progetto – sottolinea l’esponente di

maggioranza – prevede il recupero degli edifici storici

attualmente in stato di degrado e propone di trasformare un’area

oggi trascurata in una preziosa attrazione culturale e turistica

per Gorizia e l’intera regione”.

“L’accoglimento del mio ordine del giorno da parte del

governatore Fedriga e della Giunta regionale dimostra

l’attenzione e il sostegno verso iniziative che non solo

valorizzano il nostro patrimonio storico, ma che possono anche

generare importanti ricadute economiche e sociali. ? essenziale –

conclude Bernardis – proseguire su questa strada, coinvolgendo

anche il Governo nazionale, per verificare le migliori strategie

da attuare e dare vita a un progetto che, ne sono certo, ha tutte

le carte in regola per essere un fiore all’occhiello per Gorizia

e il Friuli Venezia Giulia”.

