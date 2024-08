(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 VAIOLO SCIMMIE, ALOISIO (M5S): URGENTE INTENSIFICARE CONTROLLI E VACCINARE SOGGETTI FRAGILI

Roma, 19 ago. – “Auspico che l’Esecutivo non si faccia trovare impreparato innanzi all’emergenza sanitaria globale dichiarata dall’OMS riguardo al vaiolo delle scimmie: l’impennata dei casi nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 15.600 contagi e 537 decessi, e l’allargamento dell’epidemia a sempre più Paesi africani, ci impongono di agire con sollecitudine. In Italia, sebbene la situazione sia attualmente sotto controllo, con 9 nuovi casi negli ultimi due mesi che hanno necessitato di monitoraggio clinico, è fondamentale non abbassare la guardia poiché la salute dei nostri cittadini e la prevenzione della diffusione di questa malattia devono essere la nostra priorità. Pertanto, reputo quanto mai necessario che le autorità competenti intensifichino i controlli negli aeroporti, nei porti e in tutti i varchi e le frontiere del nostro Paese: è essenziale garantire che ogni passeggero in arrivo venga monitorato adeguatamente per prevenire la diffusione del virus. In secondo luogo, auspico che il Ministero della Salute promuova una vaccinazione massiva di tutti i soggetti a rischio, quale misura cruciale per contenere l’epidemia e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La salute pubblica è una responsabilità collettiva, pertanto è tempo di agire con determinazione per proteggere i nostri cittadini e prevenire un’ulteriore diffusione della malattia, auspicando un intervento rapido e coordinato da parte di tutte le istituzioni coinvolte”. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

