(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 DE GASPERI. MALAGOLA (FDI): TESTIMONE LUMINOSO DELLA POLITICA COME FORMA DI CARITA’

“Ricorre oggi il 70esimo anniversario della morte di Alcide De Gasperi, padre della nostra Repubblica e ideatore dell’Europa unita. Un testimone luminoso della politica esercitata nella sua più nobile forma, la carità, come ebbe a definirla Papa Paolo VI. Non è un caso che gli unici manufatti presenti nella sala di Palazzo Chigi che ospita il Consiglio dei Ministri siano un esemplare della nostra carta costituzionale e un busto di De Gasperi. La sua immagine fa come da monito perché l’azione del Governo sia sempre orientata al bene della Nazione. De Gasperi, servo di Dio, seppe infatti prendere decisioni coraggiose e adottare politiche innovative che segnano ancora il nostro presente. A partire dal posizionamento atlantista e dalle grandi riforme in campo economico e sociale come la riforma agraria. Ricordarlo oggi significa trovare nel suo esempio le più alte motivazioni per fare politica e per il servizio al bene comune. Approfondire il suo pensiero e il suo operato fa scoprire intuizioni e linee di azione ancora attuali di fronte alle sfide del tempo presente”. Lo dice Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati