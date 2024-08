(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

lun 19 agosto 2024 Comunicato stampa

Il Sindaco Mattia Missiroli: “il nostro impegno per una Milano Marittima migliore”.

L’Amministrazione Comunale di Cervia, rappresentata dal Sindaco Mattia Missiroli, condanna

alcuni recenti episodi di degrado sociale verificatisi a Milano Marittima.

“Questi eventi – dichiara il Sindaco Missiroli – non sono per noi accettabili e non

rappresentano in alcun modo lo spirito e l’identità della nostra amata località.

Milano Marittima è una destinazione conosciuta per la sua eleganza, il suo fascino e la

qualità dei servizi offerti dall’imprenditoria locale.

L’Amministrazione Comunale è fermamente intenzionata ed impegnata a preservare e

valorizzare questi valori, premiando e sostenendo eventi che mirano al benessere dei

cittadini e dei turisti.

La nostra priorità è quella di garantire una città sicura, pulita e accogliente, capace di attrarre

e ospitare una clientela che apprezza e rispetta il nostro patrimonio e il nostro stile di vita.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Amministrazione Comunale ha messo in atto una serie di

misure straordinarie di sicurezza e controllo, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine

che costantemente vigilano sul nostro territorio. Inoltre, ha intensificato i controlli e applicato

sanzioni severe per chi non rispetta le regole.

Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a collaborare attivamente per mantenere alta la qualità

della vita a Milano Marittima e a segnalare tempestivamente alle autorità competenti

qualsiasi comportamento inappropriato.

Milano Marittima merita di tornare a essere il luogo di riferimento per un turismo di qualità,

rispettoso e responsabile. Insieme possiamo preservare la bellezza e l’integrità della nostra

città.”

Cervia, 19 agosto 2024

