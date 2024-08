(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 CERRETO (FDI): GRAZIE AL GOVERNO MELONI DAL PRIMO SETTEMBRE NUOVI INCENTIVI PER RILANCIO DEL MEZZOGIORNO

“Mentre qualcuno trama agitando fantasmi per sovvertire la volontà degli italiani, infangando Fratelli d’Italia, il Sud riparte grazie alle politiche del governo Meloni. Dal primo settembre, giovani under 35, donne in situazione di svantaggio, potranno essere assunti da imprese del Mezzogiorno piccole e microaziende che rientrano nella Zes Unica del Sud, le stesse saranno destinatarie di tre nuovi incentivi per le assunzioni sotto forma di sgravio contributivo. Tutto questo grazie al decreto Coesione approvato lo scorso sette luglio. È previsto per chi assume lavoratori con sede produttiva nelle regioni della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, uno sgravio fino a 650 euro mensile per ciascun lavoratore. Una novità assoluta e concreta che consente a chi ha volontà di imprendere di investire nel Sud consentendo di ripartire senza esitazione e ben consapevoli che c’è un governo amico che ascolta e tutela le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori. È per questo che gli italiani hanno votato il centrodestra, perché hanno creduto nel programma presentato ed è l’unico patto siglato con i nostri elettori a cui daremo sempre risposte e saremo trasparenti nel nostro operato, nonostante chi continua a divertirsi nel creare ombre, dubbi e sospetti, tipici di una politica che non ci appartiene e che è evidentemente fallimentare”. Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Marco Cerreto.

