(ACON) SALUTE. CELOTTI (PD): SU RSA TARCENTO MANCA ANCORA CHIAREZZA

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 (ACON) Trieste, 19 ago – “Salvo generiche indicazioni, il

futuro dell’Rsa opera Pia Coianiz di Tarcento resta ancora poco

chiaro, cos? come il progetto complessivo che dovrebbe dare gambe

ai molti annunci dell’assessore sulla necessit? di una

riorganizzazione”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) riaprendo il dibattito riguardante l’Rsa opera Pia Coianiz –

Asp di Tarcento, sulla quale aveva coinvolto tutti i sindaci

dell’ambito del tarcentino, inviando loro l’interrogazione

rivolta alla Giunta regionale perch? chiarisse le proprie

intenzioni sulle residenze sanitarie assistenziali e ai posti di

cure intermedie e in particolare su quella di Tarcento.

“Tenuto conto delle dichiarazioni del direttore dell’Asufc,

Caporale – prosegue Celotti -, ci chiediamo allora se esiste un

programma definito di tagli e redistribuzioni che riguarda i

Distretti di Tarcento e Cividale e se l’Azienda sanitaria ha gi?

deciso quanti posti letto di Rsa e di ospedale di comunit?

saranno presenti al 2026 su questi territori. Perch? se questo

taglio si inserisce in un piano di riordino, allora vorremmo

sapere quale ? e sulla base di quali dati ? stato elaborato e se

alla fine, fra Rsa e ospedali di comunit?, il territorio vedr? un

calo dei posti totali di cure intermedie”.

Inoltre, la dem, pone la questione se la chiusura dei posti di

Rsa a Tarcento sia legata alla futura apertura di un ospedale di

comunit?, “allora forse si sarebbe dovuto attivare questa

struttura, prima di procedere a una riduzione dei servizi, tenuto

conto, tra l’altro, che l’Rsa e l’ospedale di comunit? ricoprono

ruoli diversi nell’assetto dei servizi territoriali e delle cure

intermedie, e che non possono essere semplicisticamente

interscambiabili”.

“Siamo davanti all’ennesima volta in cui, mentre l’assessore

regionale anticipa la necessit? di una riorganizzazione, i

direttori generali procedono a colpi di decisioni aziendali a

tagliare i servizi, senza per? spiegare quale ? il progetto

complessivo, n? che ruolo giocher? il privato sanitario in queste

partite. A distanza di anni – sottolinea l’esponente delle

Opposizioni -, a parte l’avvio di alcuni cantieri, nulla ci

risulta essere stato fatto per definire e organizzare i servizi

che dentro quei muri dovranno trovare collocazione, e questo ?

molto preoccupante”.

“L’investimento di 11 milioni di euro sul tarcentino – conclude

Celotti – non ? garanzia di nulla se non si parte con la

definizione condivisa del progetto operativo della casa della

comunit? e dell’ospedale di comunit?, che per essere compiuto

richiede la partecipazione e il contributo di pensiero degli

amministratori locali, del servizio sociale, dei medici di base,

degli infermieri territoriali e degli enti del terzo settore, che

soli possono garantire di contestualizzare questi servizi in uno

specifico contesto territoriale e sociale”.

