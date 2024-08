(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 18 agosto 2024

VACANZE: COLDIRETTI, CON 10 MILIARDI IL CIBO È LA PRIMA VOCE DELLA SPESA TURISTICA

Formaggi e souvenir enogastronomici dominano le scelte dei turisti

Nel 2024, il cibo si conferma come la principale voce di spesa nelle vacanze estive degli italiani, con un investimento complessivo di circa 10 miliardi di euro. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, pubblicata in chiusura del weekend di Ferragosto, oltre un terzo del budget vacanziero viene destinato a pranzi, cene e all’acquisto di prodotti tipici. Questo grazie a un’offerta sempre più variegata che, accanto ai pasti tradizionali, include degustazioni ed esperienze enogastronomiche uniche.

L’Italia, leader europea nella qualità alimentare, vanta 5.547 prodotti alimentari tradizionali, 328 specialità Dop/Igp/Stg e 529 vini Dop/Igp. Il 52% dei turisti sceglie di mangiare al ristorante, inclusi quelli degli alberghi in cui soggiornano, mentre il 15% opta per agriturismi o fast food, e l’8% preferisce la pizzeria.