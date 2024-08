(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

*MATTEONI (FDI): NON CI FACCIAMO RICATTARE DALLE MENZOGNE. SOLIDARIETÀ AD

ARIANNA MELONI*

“L’editoriale di Sallusti su Arianna Meloni delinea attraverso una

ricostruzione puntuale e dettagliata, come si stia rimettendo in piedi quel

sistema extra parlamentare di sinistra che ha l’obiettivo di mettere in

difficoltà il primo partito di Governo, il Premier Giorgia Meloni e

delegittimare così il voto di milioni di italiani. Un’ipotesi agghiacciante

che mina le fondamenta della democrazia.

Azioni come quelle descritte da Sallusti sono senza dubbio tipiche di un

sistema malato di potere che, con ricatti e ricostruzioni giornalistiche

prive di fondamento, vogliono instillare quel dubbio di presunta

colpevolezza nell’opinione pubblica e cercare di scardinare il rapporto di

fiducia tra il popolo e chi ora governa.

Non saranno accuse infondate a fermare Arianna Meloni, una militante che fa

politica dentro la comunità dove è cresciuta con umiltà e spirito di

servizio, e non come un manovratore occulto.

A lei tutta la mia solidarietà, consapevole che la guerra messa in piedi

dalla sinistra per delegittimarla la combatteremo tutti insieme.”

Così commenta l’On. Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d’Italia

