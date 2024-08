(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

FDI. BUONGUERRIERI: CONTRO ARIANNA ENNESIMO ATTACCO DELLA SINISTRA PER COLPIRE FAMIGLIA MELONI

“Il direttore Sallusti, nel suo editoriale odierno, centra bene la questione rispetto agli attacchi vergognosi e scomposti che i giornali della sinistra stanno riservando ad Arianna Meloni. Ci troviamo di fronte all’ennesimo attacco che la sinistra tenta di portare avanti colpendo la famiglia della premier, forse sperando di attirare l’attenzione di qualche magistrato particolarmente solerte. Nel manifestare tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno ad Arianna Meloni, ribadiamo alla sinistra che non esistono scheletri nascosti in qualche armadio, se non forse in quelli che custodiscono loro”. Lo dice Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.

