Enrico Fabbro: iniziano le grandi manovre ‘non politiche’ contro il Governo Meloni? Nulla di nuovo

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 Non sono in Italia ma leggo tutti i giorni i ‘nostri giornali’ che continuano a volare, soprattutto quelli di sinistra, sempre più in basso. Dopo servizi copia/incolla di inchieste su quanto ha pagato le vacanze l’On X e qualche foto rubata a qualche parlamentare in costume sovrappeso, nel nulla cosmico del mese di agosto ecco lanciare nello stagno la soffiata: ‘qualcuno potrebbe aver iniziato delle indagini su Arianna Meloni per traffico di influenze sulle designazioni nei CdA di nomina del Governo’. Quale è il Partito così attento a questi fruscii ? Il Partito del nulla: Italia Viva che, dopo aver rasentato il ridicolo alle Europee e capito che nel Centro Destra è ritenuto inaffidabile cerca disperatamente l’abbraccio con il Pd della signora Schlein. Chiaramente per tornare ad essere credibile ha bisogno di un lasciapassare che Italia Viva vorrebbe ottenere lanciando ombre sulla famiglia Meloni. La strategia della sinistra per tornare al governo è sempre la stessa non confrontarsi su temi politici. Ma gli italiani lo hanno capitano e continuano a far crescere Fratelli d’Italia.

