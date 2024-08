VENETO, NOTA STAMPA ANAS SU SS51 “DI ALEMAGNA”

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 ANAS, NOTA STAMPA SS51 “DI ALEMAGNA”

In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa circa i lavori in corso sulla strada statale 51 “di Alemagna” nel comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, Anas precisa che le complesse attività necessarie al ripristino della circolazione nel tratto gravemente danneggiato da una frana, sono state avviate immediatamente dopo l’evento. I lavori sono stati temporaneamente sospesi solo nei giorni a cavallo del Ferragosto nel rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nel cantiere da parte delle imprese esecutrici che operano sia per conto di Anas che degli altri soggetti coinvolti, le cui attività sono strettamente interconnesse. Tutte le attività saranno di nuovo a pieno regime già da lunedì, con l’obiettivo di ripristinare in sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile.

