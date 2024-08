(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 *Taranto. Iaia ( FdI), polemiche inutili. La sinistra prima riduce in questo stato le carceri italiane e poi strumentalizza.*

“Non potevano mancare a Taranto le polemiche dopo la visita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Invece, di prendere atto dell’attenzione del Governo Meloni nei confronti di un tema estremamente delicato e complesso, ci si perde dietro le solite scaramucce che nulla danno al territorio. A Fratelli d’Italia interessa entrare nel merito delle questioni e prospettare delle soluzioni. Sono un fatto i 255 milioni di euro messi a disposizione per edilizia penitenziaria, così come le 7000 nuove assunzioni programmate nella Polizia Penitenziaria, superiore di ben 2000 unità rispetto al normale turn over. Sono un fatto la saturazione degli educatori per il trattamento penitenziario che si fa con i fatti e non con le chiacchiere.

Se gli altri Governi negli ultimi dieci anni avessero fatto la stessa cosa, non saremmo oggi in questa situazione disastrosa. A questo, si aggiunga che con il Dl Carceri abbiamo previsto la nomina del Commissario per edilizia penitenziaria per semplificare le procedure e dare attuazione agli interventi. E poi per quanto riguarda la Casa Circondariale di Taranto è stato assunto dal sottosegretario Delmastro l’impegno ad istituire un tavolo ad hoc alla luce della gravità e della particolarità della situazione.

Noi, come parlamentari del territorio, continueremo a vigilare affinché l’attenzione del Governo sia sempre massima così come è stata sinora su temi di rilievo nazionale come la questione ex Ilva ed i Giochi del Mediterraneo, al di là di quanto possano affermare le forze politiche che hanno governato sino a venti mesi addietro e sono la vera causa di questa situazione. I problemi non si risolvono con gli slogan che hanno stancato, ma con le risorse, l’impegno e la competenza. I fatti ci daranno ragione, così come sta già avvenendo su tanti temi.”

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto