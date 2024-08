(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 *MORTE ORSA F36, COSTA(M5S): APPELLO ALLA PROCURA DI TRENTO, SI VALUTI

POSSIBILITA’ SUPPLEMENTO DI INDAGINE*

Napoli, 17 ago. – “Non possiamo permettere che atti di bracconaggio restino

impuniti. In questi giorni la notizia della possibile archiviazione del

caso dell’orsa F36, uccisa a fucilate lo scorso anno, ha suscitato grande

preoccupazione.

Pur rispettando l’autonomia e le prerogative degli organi preposti, mi

appello alla Procura di Trento affinché valuti la possibilità di procedere

con un supplemento di indagine, considerando l’importanza di fare piena

luce su quanto accaduto. Ritengo essenziale che, oltre alle indagini già

svolte, vengano sentite come persone informate sui fatti anche le

associazioni animaliste, che possono fornire ulteriori elementi utili alla

ricostruzione della vicenda.

L’Italia ha una grande responsabilità nei confronti della tutela della sua

fauna selvatica e della conservazione della biodiversità. È fondamentale

che casi come quelli dell’orsa F36 non restino impuniti e che venga data

una risposta ferma e decisa contro ogni forma di bracconaggio”.

Così in una nota il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa.

