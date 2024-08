(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Sanità, Patriarca (FI): violenza su medici è crimine contro società

La deputata azzurra: «Inaccettabile entrare in un ospedale e picchiare sanitari»

NAPOLI – «Quel che è accaduto stanotte nel pronto soccorso di Castellammare di Stabia è

inqualificabile e indegno di un Paese civile. Bisogna stroncare questa spirale di violenza che

continua a imperversare negli ospedali napoletani».

A dirlo è la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza di

Montecitorio e membro della commissione Affari sociali.

«Non esistono giustificazioni o esimenti per il gesto criminale di entrare in una struttura ospedaliera

con una mazza da baseball – ha aggiunto –. Il Governo e il Parlamento sono già intervenuti, in

maniera seria, con importanti provvedimenti per punire le aggressioni al personale sanitario, e altri

correttivi certamente arriveranno in futuro. Bisogna ora investire nella prevenzione e

nell’affermazione di un inequivocabile messaggio – ha concluso –: non può essere tollerata alcuna

forma di violenza su medici o infermieri nell’esercizio delle loro funzioni perché ogni atteggiamento

violento non è solo contro il personale sanitario, ma contro l’intera società».

Napoli, 16 agosto 2024

