FOTO – VIDEO NOTIZIA – In stazione ad Alassio l’eleganza e il comfort del nuovo treno Espresso Riviera

Abbiamo approfittato della sua fermata alla stazione di Alassio per offrire con un breve filmato (link: https://www.youtube.com/watch?v=11ITiZz-cJY) un assaggio dell’eleganza e del comfort di Espresso Riviera, il nuovo convoglio di Treni Turistici Italiani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che per tutta l’estate offre il collegamento da Milano Centrale e Pavia alla Riviera dei Fiori, per poi sconfinare in Francia fino a Nizza. Dalle ampie poltrone nei compartimenti salottino alla carrozza ristorante con menù stagionali e degustazioni di vini, fino agli spazi dedicati per biciclette e attrezzature sportive, Espresso Riviera offre un’esperienza di viaggio unica e di grande fascino.

Date di partenza, orari e fermate, insieme ad altre utili informazioni, sono contenute nella pagina dedicata del sito http://www.fstrenituristici.it al seguente link: https://www.fstrenituristici.it/content/fs_treni_turistici/it/destinazioni/espresso-riviera.html

Questo treno turistico di alto livello, lo ricordiamo, è stato presentato in conferenza stampa a Nizza lo scorso 31 luglio con l’intervento delle autorità, di Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS, di Agostino Pesce, Direttore della Camera di Commercio Italiana di Nizza, e la partecipazione, per il Comune di Alassio, del sindaco Marco Melgrati e del consigliere comunale Fabio Macheda.

