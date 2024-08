cs. La Sardegna Portala nel cuore

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Prosegue la quarta edizione della Campagna ADM

“la Sardegna portala nel cuore”

Roma, 16 agosto 2024 – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è orgogliosa di annunciare il proseguimento della quarta edizione della campagna di comunicazione istituzionale “La Sardegna Portala nel Cuore”. Avviata nel 2021, questa iniziativa continua a essere un punto di riferimento nella promozione della salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle bellezze naturali dell’isola sarda.

Per quest’anno, la campagna si avvale della partecipazione di due testimonial di eccezione: Dalia Kaddari, campionessa europea under 23 dei 200 metri piani a Tallin 2021, e i Tenores di Bitti, il celebre gruppo di canto a tenore, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio orale e immateriale dell’umanità.

Gli spot della campagna sono trasmessi sui canali social dell’Agenzia e attraverso vari circuiti di aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane. Questi materiali promozionali mirano a rinnovare l’impegno di ADM per la protezione del patrimonio naturalistico sardo, sensibilizzando i turisti sull’importanza di rispettare l’ambiente. In particolare, si sottolinea che prelevare sabbia, conchiglie e ciottoli dalle spiagge è non solo un atto di scorretto comportamento ambientale, ma è anche un reato punito severamente dalla legge. Le sanzioni per tali comportamenti possono essere molto gravi e sono destinate a proteggere e preservare le risorse naturali dell’isola.

Con questa campagna, ADM rinnova il suo impegno per la tutela dell’ambiente, invitando tutti a rispettare le norme e a contribuire alla preservazione delle meraviglie naturali della Sardegna.