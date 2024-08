Coppa del Mondo Softball U18, Gruppo B: resoconto Italia Softball di venerdì

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Il maltempo che non dà tregua a Pingtan, in Cina, al Gruppo B della Coppa del Mondo di Softball U18 ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario e il regolamento. In partite sui 5 inning, Italia Softball esce dal venerdì con una vittoria (contro il Perù) e una sconfitta (contro Porto Rico).

ARTICOLO COMPLETO

RISULTATI

Italia – Perù 13-0 (4°)

Porto Rico – Italia 1-0

CLASSIFICA

Giappone (3 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Cina (2-0, 1.000); Porto Rico (2-1, .667); Italia (1-2, .333); Perù (0-2, .000); Paesi Bassi (0-3, .000)

ARTICOLO ITALIA-GIAPPONE (GIO 15/08)

Foto allegata: la Nazionale U18 alla Coppa del Mondo di Pingtan, in Cina (credit FIBS)

