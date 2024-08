CODACONS SU BIGLIETTI TRENITALIA

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Comunicato Stampa

Economia

16/8/2024

INCUBO BIGLIETTI: SE TRENITALIA NON RISOLVE DISSERVIZI SUL SITO PARTE LA DENUNCIA PER VESSAZIONI AL CONSUMATORE

DOPO 4 TENTATIVI DI COMPRARE UN BIGLIETTO NULLA DI FATTO: TRENITALIA INVECE DI AGEVOLARE IL CONSUMATORE LO FA DISPERARE

Sono comprensibili le misure di sicurezza contro le truffe informatiche ma se Trenitalia non risolverà le difficoltà e i disservizi legati all’acquisto di biglietti ferroviari sul proprio sito internet, il Codacons denuncerà l’azienda per vessazioni al consumatore.

L’Associazione interviene su un tema segnalato da numerosi utenti, e concretamente verificato in questi giorni: in alcuni casi è stato necessario ripetere diverse volte l’operazione di acquisto e alla fine non è stato comunque possibile ottenere un biglietto ferroviario. Questo, naturalmente, nonostante la procedura indicata sul sito stesso fosse stata seguita con attenzione.

Invece di agevolare il consumatore al momento dell’acquisto, il risultato è un girone infernale: un batti e ribatti tra il sito e l’app che può rappresentare una vera tortura per i clienti dell’azienda.

“Confidiamo nel buon senso di Trenitalia, e che vengano rapidamente risolte le criticità riscontrate sul sito”, dichiara il Codacons. “I viaggiatori, già colpiti nei mesi scorsi da problemi sulla linea e interruzioni del servizio, non possono vivere difficoltà anche nel momento dell’acquisto dei biglietti”, conclude l’Associazione.