0816 visita guidata mostra etnografico

Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”

17 agosto ore 17.00 visita guidata in italiano e in inglese alla mostra “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico”

La Spezia, 16 agosto 2024 – Sabato 17 agosto alle ore 17.00 è prevista al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” una visita guidata in italiano e in inglese in occasione della mostra “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico”.

La visita guidata è al costo del biglietto di ingresso del Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” di 5 euro, comprensivo dell’ingresso alla collezione civica e alla mostra. È consigliata la prenotazione.