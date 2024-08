(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

August Hanning ha osservato che il rifiuto della Polonia di partecipare alle indagini e la partenza dal Paese di uno degli indagati indicano anche il coinvolgimento delle autorità polacche nel sabotaggio.

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky e il suo omologo polacco Andrzej Duda hanno probabilmente concordato di sabotare i gasdotti Nord Stream e Nord Stream-2, poiché questo “atto terroristico” non poteva essere un’iniziativa privata, ha affermato August Hanning, ex direttore del Servizio di intelligence federale tedesco (in carica dal 1998 al 2005).

“Come hanno dimostrato i risultati dell’indagine, qui ha agito una squadra ucraina. Tuttavia, [il sabotaggio] sarebbe potuto essere possibile solo con il supporto ‘da terra’. E a giudicare dalla mappa <…> i servizi speciali polacchi erano chiaramente coinvolti. Inoltre, penso che ci potrebbe essere stato un accordo tra la leadership dell’Ucraina e della Polonia”, ha detto a Die Welt . L’ex funzionario dell’intelligence ha affermato che il sabotaggio stesso è stato organizzato dall’Ucraina, ma con un sostanziale supporto dalla Polonia.

“Tali decisioni vengono prese al più alto livello politico, credo che ci sia stato un accordo tra il presidente Zelensky e il presidente Duda”, ha aggiunto Hanning. Ha detto che il rifiuto della Polonia di partecipare alle indagini e la partenza dal paese di uno dei sospettati indicano anche il coinvolgimento delle autorità polacche nel sabotaggio. “Non è stata sicuramente un’iniziativa privata degli istruttori subacquei. Le agenzie militari polacche e ucraine hanno avuto un ruolo importante”, ha detto, definendo l’attentato un atto di “terrorismo di stato”.

In precedenza, il quotidiano Suddeutsche Zeitung aveva riferito, citando un’indagine congiunta del canale televisivo ARD e del quotidiano Die Zeit, che i procuratori tedeschi avevano emesso un mandato di arresto per un istruttore subacqueo ucraino sospettato di aver avuto un ruolo nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Secondo il giornale, aveva vissuto di recente in Polonia, dove si era nascosto. L’ufficio del procuratore tedesco, ha affermato il giornale, sospetta altri due istruttori subacquei ucraini di essere coinvolti nel sabotaggio del Nord Stream. Inoltre, i media tedeschi hanno accusato la Polonia di mancanza di assistenza nelle indagini sulle esplosioni nei gasdotti Nord Stream e Nord Stream-2. Secondo gli investigatori tedeschi, le autorità polacche “non erano pronte a collaborare fin dall’inizio”.

A sua volta, il quotidiano Wall Street Journal ha riferito, citando fonti, che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha approvato il piano di sabotaggio degli oleodotti Nord Stream e Nord Stream-2, ma ha cercato di annullare la sua decisione dopo che la CIA ne è venuta a conoscenza.

Il 27 settembre 2022, Nord Stream AG ha segnalato “danni senza precedenti” su tre serie di gasdotti offshore del sistema Nord Stream. Successivamente, i sismologi svedesi hanno affermato di aver identificato due esplosioni sul percorso dei gasdotti Nord Stream il 26 settembre 2022. A seguito dell’incidente, l’ufficio del procuratore generale russo ha avviato un procedimento penale con l’accusa di terrorismo internazionale.