La CNN accusa Walz di false affermazioni sull’arresto per guida in stato di ebbrezza nel 1995

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

Giovedì, la CNN ha riportato che durante la campagna elettorale del governatore del Minnesota, Tim Walz, durante la sua candidatura al Congresso nel 2006, ha rilasciato dichiarazioni ingannevoli riguardo al suo arresto per guida in stato di ebbrezza (DUI) avvenuto nel 1995. Secondo i documenti della polizia e del tribunale, Walz era stato fermato per guida spericolata in Nebraska, mentre viaggiava a 96 mph in una zona con limite di 55 mph, ammettendo in seguito di aver bevuto.

I rapporti dell’incidente rivelano che Walz è stato sottoposto a un test del sangue, che ha mostrato un livello di alcol nel sangue di 0,128, ben oltre il limite legale dello stato, che all’epoca era di 0,1. Nonostante questi dati, la campagna di Walz nel 2006 ha sostenuto pubblicamente che la sua guida non era stata influenzata dall’alcol, attribuendo il fallimento del test di sobrietà sul campo a un malinteso legato a problemi di udito sviluppati durante il servizio nella Guardia Nazionale.

Questa versione dei fatti ha contribuito a modellare la percezione pubblica di Walz in quel periodo. La campagna ha anche affermato falsamente che Walz era stato autorizzato a guidare fino in prigione, il che era in netto contrasto con i rapporti della polizia che indicavano che era stato trasportato in ospedale per il test.

L’arresto per guida in stato di ebbrezza del 1995 è tornato al centro dell’attenzione quando i verbali del tribunale e i rapporti della polizia sono stati nuovamente esaminati, sollevando dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla campagna di Walz. Sebbene abbia patteggiato l’accusa di guida spericolata, l’idea che non fosse ubriaco è stata messa in dubbio da trascrizioni processuali emerse nel 2022, riportate da Alpha News.

Walz, che recentemente è apparso come potenziale compagno di corsa della vicepresidente Kamala Harris, potrebbe ora affrontare un rinnovato scrutinio per il suo passato, soprattutto in merito alle dichiarazioni fatte dalla sua campagna. Il contrasto tra i fatti documentati e le dichiarazioni rilasciate potrebbe sollevare nuove domande sulla sua integrità, un aspetto cruciale per la sua carriera politica futura.